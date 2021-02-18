Следствие по делам Майдана должны завершить до конца года, – Венедиктова

По словам генпрокурора, следствие движется очень активно и не подвержено влиянию со стороны.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова выступая с трибуны Верховной Рады заявила, что правоохранители намерены завершить следствие по основным делам Майдана до конца текущего года.

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы себе ставим целью к концу 2021 года закончить следствие по основным делам Майдана. Мы движемся очень активно. Это наша гордость. Причем мы идем четко и объективно, не становимся на сторону никаких влияний. Следователи ГБР и прокуроры Офиса (Генпрокурора) выполняют свою работу добросовестно и объективно", – сказала генпрокурор.

По ее словам, в течение 2020 года в суды по делам Майдана были переданы обвинительные акты в отношении 40 человек, что в три раза больше, чем в 2019 году.

Решение пригласить Венедиктову с отчетом в парламент было принято по предложению вице-спикера парламента Елены Кондратюк.

Ранее генпрокурор опубликовала видеообращение, приуроченное к седьмой годовщине Революции Достоинства, в котором рассказала о ходе расследований по делам Майдана.

Она напомнила, что в ходе протестов зимой 2013-2014 годов в целом пострадали более 2500 человек, погибли 78 гражданских лиц и 13 правоохранителей.

Напомним, Верховная Рада Украины в среду, 17 февраля, приняла постановление №2379 в связи с годовщиной начала Евромайдана. В постановлении говорится, что Революция достоинства является одним из ключевых моментов образования украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.