Слідство у справах Майдану повинні завершити до кінця року, — Венедіктова

За словами генпрокурора, слідство рухається дуже активно і не піддається впливу з боку.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, виступаючи з трибуни Верховної Ради, заявила, що правоохоронці мають намір завершити слідство за основними справами Майдану до кінця поточного року.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми собі ставимо за мету до кінця 2021 року закінчити слідство з основних справ Майдану. Ми рухаємося дуже активно. Це наша гордість. Причому ми йдемо чітко та об'єктивно, не стаємо на бік ніяких впливів. Слідчі ДБР і прокурори Офісу (Генпрокурори) виконують свою роботу сумлінно й об'єктивно", — сказала генпрокурор.

За її словами, протягом 2020 року в суди у справах Майдану були передані звинувачувальні акти щодо 40 осіб, що в три рази більше, ніж у 2019 році.

Рішення запросити Венедіктову зі звітом до парламенту було прийнято за пропозицією віце-спікера парламенту Олени Кондратюк.

Раніше генпрокурор опублікувала відеозвернення, приурочене до сьомої річниці Революції Гідності, у якому розповіла про хід розслідувань у справах Майдану.

Вона нагадала, що в ході протестів взимку 2013-2014 років у цілому постраждали понад 2500 чоловік, загинули 78 цивільних осіб і 13 правоохоронців.

Нагадаємо: Верховна Рада України в середу, 17 лютого, ухвалила постанову №2379 у зв'язку з річницею початку Євромайдану. У постанові говориться, що Революція гідності є одним з ключових моментів українського державотворення і виразником національної ідеї свободи.