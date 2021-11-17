Убийства на Майдане: Янукович звонил Путину более 10 раз во время расстрела протестующих (видео)

Экс-президент и подчиненные ему украинские правоохранители использовали правительственную связь для контактов с Россией.

Бывший президент Украины Виктор Янукович 11 раз звонил президенту России Владимиру Путину в период расстрелов участников Революции достоинства с 18 по 20 февраля 2014 года. Об этом сказал 17 ноября на брифинге заместитель главы департамента по "делам Майдана" Офиса генпрокурора Украины Денис Иванов.

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По его словам, с Россией связывались и руководители украинских правоохранительных органов.

Янукович по специальной правительственной связи говорил с высшим руководством РФ и руководителями ее правоохранительных органов.

Бывший глава МВД Александр Захарченко за этот же период созванивался 12 раз с коллегой из РФ Владимиром Колокольцевым. Экс-глава СБУ Александр Якименко три раза звонил руководителю ФСБ Александру Бортнику.

Связь происходила во время самой активной фазы расстрелов протестующих в центре Киева, подчеркнул Иванов.

"Все вышеупомянутые лица были в курсе об использовании своими подчиненными этих спецсредств, а также применении огнестрельного оружия", – добавил он.

Иванов отметил, что информацию передавали по специальным защищенным каналам, но содержание разговоров воспроизвести не удастся. Консультации велись по проведению спецопераций на Майдане.

Все подозреваемые находятся в России, заключил замглавы департамента.

Государственное бюро расследований ранее предъявило подозрение девятерым бывшим высокопоставленным украинским чиновникам по "делам Майдана", а именно:

бывшему министру обороны Павлу Лебедеву;

Якименко;

бывшему главе Антитеррористического центра Владимиру Тоцкому;

Захарченко;

экс-заместителю министра внуртренних дел Виктору Ратушняку;

бывшему командующему внутренними войсками МВД Станиславу Шуляку;

бывшему командиру киевского "Беркута" Сергею Кусюку;

бывшему и.о. главы Главного управления МВД в Киеве Валерию Коряку;

бывшему начальнику милиции общественной безопасности ГУ МВД в Киеве Петру Федчуку.

По информации ГБР, с 18 по 20 февраля в Киеве на Майдане погибли 76 человек. Более 800 получили ранения и травмы.

Януковича ГБР подозревает в создании организованной преступной группы из бывших служащих МВД, СБУ и Вооруженных сил.

В марте этого года в суде по делу о расстрелах на Майдане допросили мэра Киева Виталия Кличко.