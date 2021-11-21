"Мені це життя не потрібне": Янукович був готовий до суїциду після перших жертв на Майдані, — Герман

За словами соратниці екс-президента, ніхто в адміністрації глави держави не вірив, що під час протестів може пролитися кров, тому смерть Нігояна назавжди змінила Януковича.

Ганна Герман, екс-нардеп від "Партії регіонів" і соратниця президента України Віктора Януковича, заявила, що екс-глава держави був готовий до самогубства після того, як взимку 2014 року в центрі Києва почалися розстріли протестувальників на Майдані. Про це колишній парламентарій розповіла у фільмі до восьмої річниці Революції Гідності, який отримав назву "Майдан. 8 років по тому".

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За словами Герман, ніхто в Адміністрації президента не вірив у те, що протести на Майдані можуть закінчитись кровопролиттям і для Януковича такий розвиток подій став дуже сильним ударом. Після смерті Сергія Нігояна (першої жертви розстрілів під час подій зими 2014 року) Герман із тодішнім главою Адміністрації президента прийшли до Януковича, але його не було на робочому місці.

"Він вийшов з тильних дверей в одній сорочці. Я ніколи не бачила його в одній сорочці, без краватки в робочому кабінеті! Він був блідий, як ось ця стіна. Він сідає і каже: "Мені це життя не потрібне. Мені таке життя не потрібне. Мені ніхто ніколи не повірить, що я не винен у цій смерті", — розповіла Ганна Герман.

За словами екс-нардепа, глава держави був близький до того, щоб накласти на себе руки, тому вона підійшла і поклала руку йому на плече. Після цього вони мали довгу розмову і саме ця ніч, запевняє Герман, змінила Віктора Януковича.

Соратниця екс-президента вважає, що якби той не втік до Росії, то "повномасштабна громадянська війна була б не лише на Донбасі, а й у Києві". За словами Герман, прихильники Януковича готувалися протестувати та йти на зіткнення з протестувальниками на Майдані, що призвело б до "масових смертей".

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Ганна Герман – політик, народний депутат 5, 6 та 7 скликань. Була членом ʼПартії регіонів". З січня до листопада 2013 року Герман була радницею президента Віктора Януковича.

Нагадаємо, нещодавно розслідування справ Майдану виявило, що під час розстрілів протестувальників президент Віктор Янукович дзвонив своєму російському колегі Володимиру Путіну більше 10 разів. І тому керівники держав використовували урядовий зв'язок.

ГБР підозрює Януковича у створенні організованої злочинної групи, що складалася з екс-службовців МВС, СБУ та ЗСУ. У найкривавіші дні на Майдані загинуло 76 людей, а понад 800 отримали поранення та травми.