"Мне эта жизнь не нужна": Янукович был готов к суициду после первых жертв на Майдане, - Герман

По словам соратницы экс-президента, никто в администрации главы государства не верил, что во время протестов может пролиться кровь, потому "смерть Нигояна навсегда изменила Януковича".

Анна Герман, экс-нардеп от "Партии регионов" и соратница беглого президента Украины Виктора Януковича, заявила, что экс-глава государства был готов к самоубийству после того, как зимой 2014 года в центре Киева начались расстрелы протестующих на Майдане. Об этом бывший парламентарий рассказала в фильме к восьмой годовщине Революции Достоинства, который получил название "Майдан. 8 лет спустя".

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По словам Герман, никто в Администрации президента не верил в то, что протесты на Майдане могут закончиться кровопролитием и для Януковича такое развитие событий стало очень сильным ударом. После смерти Сергея Нигояна (первой жертвы расстрелов во время событий зимы 2014 года) Герман с тогдашним главой Администрации президента пришли к Януковичу, но его не было на рабочем месте.

"Он вышел с тыльной двери в одной рубашке. Я никогда не видела его в одной рубашке, без галстука в рабочем кабинете! Он был бледный, как вот эта стена. Он садится и говорит: "Мне эта жизнь не нужна. Мне такая жизнь не нужна. Мне никто никогда не поверит, что я не повинен в этой смерти", — рассказала Анна Герман.

По словам экс-нардепа, глава государства был близок к тому, чтобы покончить с собой, поэтому она подошла и положила руку ему на плечо. После этого у них был долгий разговор и именно эта ночь, уверяет Герман, изменила Виктора Януковича.

Соратница экс-президента считает, что если бы тот не сбежал в Россию, то "полномасштабная гражданская война была бы не только на Донбассе, но и в Киеве". По словам Герман, сторонники Януковича готовились протестовать и идти на столкновения с протестующими на Майдане, что привело бы к "массовым смертям".

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Анна Герман — политик, народный депутат 5, 6 и 7 созывов. Состояла в "Партии регионов". С января по ноябрь 2013 года Герман была советницей президента Виктора Януковича.

Напомним, недавно расследование дел Майдана обнаружило, что во время расстрелов протестующих беглый президент Виктор Янукович звонил своему российскому коллеге Владимиру Путину более 10 раз. Для этого руководители государств использовали правительственную связь.

ГБР подозревает Януковича в создании организованной преступной группы, состоявшей из экс-служащих МВД, СБУ и ВСУ. В самые кровавые дни на Майдане погибло 76 человек, а более 800 получили ранения и травмы.