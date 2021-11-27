Віктор Янукович подав до суду, щоб оскаржити усунення його від президентства у 2014 році

Прессекретар колишнього глави держави заявив, що усунення Януковича з посади "привело Україну до катастрофи".

Експрезидент Віктор Янукович звернувся з позовом до Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), щоб оскаржити ухвалену 22 лютого 2014 року Верховною Радою України постанову про його самоусунення з посади глави держави. Про це повідомив у Facebook Юрій Кірасир, речник Януковича.

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"Це антиконституційне рішення, ухвалене деякими депутатами в ейфорії впевненості у своїй безкарності, а іншими — у страху перед шаленими озброєними радикалами", — запевнив Кірасир.

Також прессекретар колишнього президента заявив, що ухвалений Радою документ "можна сміливо перейменувати на постанову про державний переворот".

За словами Кірасіра, у лютому 2014 року тодішні парламентарі усвідомлювали, що відсторонити главу держави від влади шляхом імпічменту не вийде, тому розглядали два варіанти: "фізично усунути Віктора Януковича чи розтоптавши закон захопити владу". Зрештою, стверджує представник колишнього президента, народні депутати вирішили піти другим шляхом, що, за його словами, і "привело Україну до катастрофи".

До наслідків усунення Януковича від влади Кірасир відніс "втрату Криму, початок війни на Сході України, пограбування українського народу, скорочення населення, перетворення країни на найбіднішу в Європі та появу мільйонів біженців по всьому світу".

[ + – ] Заява прессекретаря Віктора Януковича у Facebook

Нагадаємо, 22 листопада Віктор Янукович опублікував звернення до співгромадян, в якому назвав Україну "найбіднішою та нестабільною країною" в Європі. Також експрезидент підкреслив, що ні "майданній", ні владі, яка прийшла їй на зміну у 2019 році, не вдалося закінчити війну на Донбасі. У відповідь на ці слова на офіційному Twitter-акаунті України з'явилася посада про те, що "13 років самі себе не відсидять".

До цього екснардеп Ганна Герман, котра була соратницею Януковича, заявила, що взимку 2014 року для Адміністрації президента початок розстрілів на Майдані став несподіванкою. За її словами, тодішній глава держави був настільки вражений кровопролиттям, що готовий був вчинити самогубство.