"Тюрма сама себе не відсидить": Twitter-акаунт України відповів на звернення Януковича

Колишньому гаранту нагадали, що в Україні за всі злочини на нього чекає 13 років в'язниці.

Офіційний акаунт України у Twitter вирішив відповісти експрезиденту України Віктору Януковичу на його звернення до українців з нагоди восьмої річниці трагедії на Майдані. У пості йдеться про тюремний термін, який на нього чекає.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Будь ласка, може хтось передати Віктору Януковичу, який досі ховається в Росії, що 13 років в'язниці самі себе не відсидять", – написали адміністратори облікового запису.

Пост містить хештег VisitUkraineNOW (відвідай Україну зараз).

Янукович у письмовому зверненні до українців називав Україну "найбіднішою та нестабільною країною в Європі", з якої тікають мільйони громадян. Він згадав про ситуацію на Донбасі та загрозу повномасштабної війни. Про причини конфлікту та провину уряду Росії він не згадав.

Фокус раніше писав про результати розслідування справ Майдану, у якому йшлося, як Янукович телефонував російському президенту Володимиру Путіну понад 10 разів за урядовим зв'язком під час розстрілів протестувальників з 18 по 20 лютого 2014 року.

За словами соратниці Януковича Анни Герман, четвертий президент України був готовий скоїти самогубство після початку розстрілів на Майдані.

Держбюро розслідувань України підозрює Януковича у створенні організованої злочинної групи, у якій були колишні чиновники МВС, СБУ та ЗСУ.