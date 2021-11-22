"Тюрьма сама себя не отсидит": Twitter-аккаунт Украины ответил на обращение Януковича

Бывшему гаранту напомнили, что в Украине за все преступления его ожидает 13 лет тюрьмы.

Официальный аккаунт Украины в Twitter решил ответить экс-президенту Украины Виктору Януковичу на его обращение к украинцам по случаю восьмой годовщины трагедии на Майдане. В посте говорится о тюремном сроке, который его ожидает.

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"Пожалуйста, может кто-нибудь передать Виктору Януковичу, который до сих пор прячется в России, что 13 лет тюрьмы сами себя не отсидят", – написали администраторы аккаунта.

Пост содержит хэштэг VisitUkraineNOW (посети Украину сейчас).

Янукович в письменном обращении к украинцам называл Украину "самой бедной и нестабильной страной в Европе", из которой бегут миллионы граждан. Он вспомнил о ситуации на Донбассе и угрозе полномасштабной войны. О причинах конфликта и вине правительства России он не упомянул.

Фокус ранее писал о результатах расследования дел Майдана, в котором говорилось, как Янукович звонил российскому президенту Владимиру Путину более 10 раз по правительственной связи во время расстрелов протестующих с 18 по 20 февраля 2014 года.

По словам соратницы Януковича Анны Герман, четвертый президент Украины был готов совершить самоубийство после начала расстрелов на Майдане.

Госбюро расследований Украины подозревает Януковича в создании организованной преступной группы, в которой были бывшие чиновники МВД, СБУ и ВСУ.