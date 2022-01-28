Цена уступок. Почему у Зеленского нет пути назад, а Украина рискует повторить судьбу Армении

Пока все ставят флаги на аватарки, напишу непопулярное. Раньше высказывал это в личном общении.

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Если коротко: Зеленский сам пустил войну в наш дом. Примерно год назад. Если детальнее: я вижу четкую аналогию между тем, что делает Зеленский, и тем, что делал премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне Второй Карабахской войны.

Первое. Пашинян фактически отказался от переговоров о мире на основе документа Лиссабонского саммита ОБСЕ. Там было три пункта, предложенных сопредседателями Минской группы (Россия, США, Франция): Карабах нужно вернуть Азербайджану, Карабах должен получить максимально возможную автономию, стороны должны гарантировать безопасность всего местного населения.

Мы примерно год назад стали открыто заявлять, что не планируем выполнять Минские соглашения, тем более с формулой Штайнмайера. Хотя обязались это сделать на Нормандской встрече 2019 года. Как раз тогда, когда Зеленский рассмотрел в глазах Путина желание закончить войну.

Второе. Пашинян посадил в СИЗО армянского "кума Путина" Кочаряна. Пишу в кавычках, потому что Кочарян Путину не кум, а, как говорится, его аналог — "близкий друг", которому президент РФ звонил поздравить с днем рождения, когда тот пребывал в статусе обвиняемого по делу об узурпации власти.

Зеленский же не просто по беспределу посадил Медведчука под домашний арест или ввел санкции против его жены и медиа-активов. Здесь второй пункт пересекается с первым. Зеленский поломал естественный ход событий, суливший электоральную победу пророссийских сил в будущем. То есть лишил Кремль успокаивающих перспектив, когда-нибудь "взять реванш" в Украине.

Чем популизм Пашиняна аукнулся армянскому народу, думаю, напоминать не нужно. В пересчете на население Украины их потери составили 45-90 тыс. убитыми, Азербайджан (при таком же способе подсчета) заплатил за возврат территорий 11-28 тыс. жизней.

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Из менее очевидных последствий: Алиев обеспечил себе пожизненное царствование, Путин вернул контроль над Арменией и сумел разместить российские войска на территории Азербайджана, чего никогда раньше не было. Что же касается Пашиняна, то он… остался.

Как же ему это удалось? Сохранить власть, несмотря на тысячи жертв, несмотря на национальное унижение, несмотря на вранье о ситуации на фронте, которое к концу войны стало просто запредельным, уровня "Гитлера в бункере".

Если коротко: Пашинян остался в роли гаранта выполнения позорного для Армении договорняка Эрдогана, Алиева и Путина. Подвешенного и поэтому удобного всем.

Если детальнее: представьте себе ситуацию — Пашинян осенью 2020 года, когда Азербайджан уже провел свою подготовительную "разведку боем", выходит к народу и говорит: наша ситуация безнадежна. Я спровоцировал Азербайджан тем, что отказался от переговоров, оскорбил их танцами в священном для них городе Шуша, лишился покровительства Кремля и теперь, чтобы не пролилась кровь, мы должны сдать назад и уступить даже больше, чем мы могли бы выторговать раньше. Если бы я не был таким тупым и самовлюбленным ослом. Были бы у него шансы после такого остаться у власти? Нет. Послушали бы его армяне? Тоже нет.

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Чтобы в одночасье "развернуть" целую нацию — нужно пролить кровь, принести жертву. Позволю себе такой тезис. После ожесточенной схватки то, что делает Пашинян — не предательство, а осознанная неизбежность.

Возвращаясь к нашим реалиям. Может ли Зеленский в данный момент развернуть все то, что он тщательно выстраивал последнее время? Отпустить Медведчука, снять санкции с его активов, имплементировать формулу Штайнмайера в украинское законодательство и после всего этого сохранить рейтинг, избежать майдана и переизбраться на второй срок? Вероятно, нет. Даже если он сам лично уже испытал достаточный уровень шока и стресса, чтобы согласиться на такие уступки.

Чтобы их приняло общество — само общество должно пережить шок и стресс, пройти все стадии перед принятием новой реальности.

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Российское вторжение: реальная угроза или пиар власти для отвлечения внимания?

То, что в ОП царит замешательство, для меня очевидно, исходя из взаимоисключающих тезисов, которые озвучивают "слуги" в телеэфирах:

Мы не пойдем ни на какие уступки!

Кризис будет урегулирован дипломатически, путем переговоров.

При этом Путин не нападет, потому что… ну, силенок ему не хватит! А мы ни к чему не готовимся, потому что у нас есть план (секретный) и чтобы никого не пугать.

И тезисы эти, вместо успокоения, вызывают только панику и злость. Риторические "кейсы" перестают работать, потому что граждане начинают сопоставлять их с реальностью.

Если раньше можно было продать "сказку" в виде того же сериала "Слуга народа", а на любые сомнения отвечать "хуже не будет", "давайте дадим им шанс", то теперь самый последний дурак убедился, что все может быть намного хуже.

Что же касается "полномасштабного вторжения", то уже становится понятным, что главная роль войск РФ на наших границах — сковать силы ВСУ, не дать возможности перебросить подкрепление в ООС, пока РФ будет "поставлять оружие" в ОРДЛО вместе с инструкторами и неопознанными зелеными человечками.

Можно ли условное повторение Дебальцево считать "полномасштабным вторжением" или же таким, которое "вызовет дискуссии" среди союзников США? Прошлый раз его хватило для подписания Минска-2. Цена для Украины — около 270 погибших.

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