Фокус: драйв, который не заканчивается

До того как три с половиной года назад меня пригласили руководить сайтом Фокус, в карьере я всегда следовал одному правилу: если перестал расти — уходи. Сама мысль о многолетнем просиживании штанов в одном и том же кресле вызывала во мне неподдельный ужас.

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Это чувство помогло попробовать себя в информационном агентстве со строгими редакционными стандартами, в печатной прессе, где впервые задумался о годовом цикле вопросов и тем, о которых "нельзя не писать", в IT-компании, пытавшейся создать философский камень, превращающий наборы фраз в "полезные" тексты, и, наконец, в небольшом городском издании, где плотная работа с соцсетями дала понимание, чем интересуются читатели, когда "ничего не происходит".

Я бесконечно благодарен всем, кто меня учил и давал возможность пробовать и ошибаться, но только в Фокусе смог ощутить бесконечный драйв от того, что усилия дают результат и он по-настоящему интересен читателям, команде, руководству и собственнику.

И если в начале 2018 года focus.ua среди украинских онлайн-СМИ по посещаемости был в пятой десятке рейтинга Gemius, то по итогам августа 2021-го находится в ­топ-15.