Фокус: драйв, який не закінчується

До того як три з половиною роки тому мене запросили керувати сайтом Фокус, у кар'єрі я завжди дотримувався одного правила: якщо припинив рости — йди. Тільки думка про багаторічне просиджування штанів в одному й тому ж самому кріслі викликала в мені непідробний жах.

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Це почуття допомогло спробувати себе в інформаційному агентстві із суворими редакційними стандартами, у друкованій пресі, де вперше задумався про річний цикл питань і тем, про які "не можна не писати", в IT-компанії, яка намагалася створити філософський камінь, котрий перетворює набори фраз на "корисні" тексти, і, нарешті, в невеликому міському виданні, де кропітка робота із соцмережами дала розуміння, чим цікавляться читачі, коли "нічого не відбувається".

Я безмежно вдячний всім, хто мене вчив і давав можливість пробувати і помилятися, але тільки у Фокусі зміг відчути нескінченний драйв від того, що зусилля дають результат і він по-справжньому цікавий читачам, команді, керівництву та власнику.

І якщо на початку 2018 року focus.ua серед українських онлайн-ЗМІ за відвідуваністю був у п'ятій десятці рейтингу Gemius, то за підсумками серпня 2021-го перебуває в топ-15.