Лінія розколу. Де починається і де закінчується Україна

В останні дні, так вже вийшло — заглибився в історичні нетрі: справа Бейліса, емігрантська полеміка Василя Шульгіна (відомого київського монархіста і великоруського шовініста) зі своїм племінником Олександром Шульгіним (міністр закордонних справ УНР і голова уряду у вигнанні).

Почуття змішані. Реально лякає, що в питаннях мови і національної ідентичності за сто років риторика сторін практично не змінилася. Деякі цитати можна скопіювати і ніхто не визначить, коли саме це сказали.

Налаштовує на похмурі роздуми і невизначена лінія розколу. Ось ви знаєте, коли можна буде зупинитися і сказати: "Тепер це точно Україна"?

Як писав Олександр Шульгин (цитата по дядькові): "Національна і чисто лінгвістична проблеми мають, так би мовити, дуже відносні закони: платтдойч (нижньонімецькі діалекти) і хохдойч (верхньонімецькі діалекти) не розрізняються між собою більше, ніж голландська мова відрізняється від класичної німецької. І, проте, ніхто не вважатиме ці два німецьких діалекти як дві самостійні мови і не стверджуватиме, що північ і південь Німеччини населені двома різними національностями. Навпаки, хто наважиться заперечувати, що голландці мають самостійну мову і що народ, який розмовляє цією мовою, становить окрему націю. Таким чином, все залежить від історичних умов, від ступеня розвитку мови, від значущості літератури і, з точки зору чисто національної, від волі самого народу".

Ось, виходить, що є воля жити окремо, але окремо від кого? Чи тільки від Росії або ще й від "неправильних" українців?

Якщо у нас працює логіка розколу, яка в інших країнах може придушуватися бажанням жити "великим суспільством", то коли можна буде сказати: все, вистачить, досить, давайте будувати, давайте обʼєднувати країну?

Судячи з сьогоднішньої риторики націоналістів, які, при цьому, дуже люблять карти України з Кубанню і Таганрогом (а я теж їх люблю і хотів би бачити відповідну політику, що має хоч якийсь контакт з реальністю), можна дійти висновку, що ця межа знаходиться всередині нашої країни.

Логіка, що сприяла розпаду Російської імперії, тепер загрожує існуванню України. Під маскою патріотизму і під приводом захисту від спільного ворога.

Одночасно, вивчення справи Бейліса зміцнило мене в інший думці, яка визрівала давно. Що навіть найздоровіші сили суспільства (а ця справа набула широкого розголосу і викликала опір з боку різних людей, готових жертвувати своїм становищем в імʼя справедливості) не убережуть країну ні від революції, ні від авторитаризму або навіть тоталітаризму, якщо у них не буде імунітету до екстремістських ідеологій.

Немає імунітету — немає демократії. Контроль держави з боку суспільства — прекрасна думка, але якщо суспільство не чинить опір націоналізму (будь-якому) результат буде поганий — або згортання прав і свобод, або розкол.

Форма цього процесу може бути різна — від нападу на окремі "неправильні" групи населення під радісне улюлюкання більшості і до встановлення "колоніальної" диктатури меншості, що боїться погромів і помсти з боку гнобленої більшості.

Але ні перше, ні друге не має нічого спільного з ідеалами свободи.

Ніяк не виходить побудувати демократію — отже, є проблеми з радикальними ідеями, що захоплюють "здорових" людей. Ісламізм, комунізм, націоналізм.

Немає імунітету — все, ви потрапили в замкнене коло. Диктатура –> революція –> переділ впливу і власності –> застій –> знову революція або знову диктатура.

В такому випадку бунт, спрямований проти корумпованої влади (а інший і не може бути, якщо держава не підзвітна суспільству), тимчасово обʼєднує людей, але водночас випускає джинів з пляшки. Ланцюгових псів, якими режим залякує обивателів доти, поки це несподівано не перестає працювати.

Що вийде в підсумку — сталінський концтабір чи американська демократія — залежить від здатності людей поміркованих поглядів стійко і навіть жорстко захищати свою свободу.