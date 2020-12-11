Избирательная помощь. Кому поможет и кого спасет государство во время локдауна

Фокус узнавал, помогут ли малому и среднему бизнесу меры, с помощью которых государство будет поддерживать его во время жесткого карантина.

С 8 по 24 января Украину ждет ужесточение карантинных мер. Хорошая новость для эпидемиологов, но плохая для малого и среднего бизнеса, который все еще "зализывает раны", нанесенные весенним локдауном.

На этом фоне логичной выглядит попытка президента Владимира Зеленского помочь украинским предпринимателям. Закон о поддержке бизнеса во время карантина уже принят и подписан Зеленским, и описанные в нем инструменты поддержки на первый взгляд выглядят обнадеживающе: налоговые каникулы, списание долгов и прямые адресные денежные выплаты.

Нововведения закона

Разовые компенсационные выплаты. Казалось бы, самый очевидный способ поддержать малый и средний бизнес, потерявший в доходах, вследствие введения жестких карантинных ограничений — просто дать денег в трудный момент. Однако именно этот пункт вызывает больше всего вопросов у критиков закона. Непонятно, как именно будет рассчитываться сумма компенсации, какое количество субъектов предпринимательской деятельности смогут на нее претендовать и каким будет режим предоставления помощи.

Для малого бизнеса критично важно понимать, когда именно будут получены деньги. От сроков может зависеть, например, удастся ли предпринимателю сохранить за собой склад или другое арендованное помещение, транспорт, необходимый для продолжения деятельности, сможет ли он закупить материалы, требующиеся для выполнения работ и т. д. Если процедура выделения матпомощи обрастет бюрократическими процедурами и ее придется "выбивать" месяцами, эффект поддержки будет сильно смазан. Предполагается, что функцию составления реестра получателей этой выплаты возложат на Государственную налоговую службу, но по каким критериям должны быть выбраны получатели, пока не вполне ясно.

[ + – ] Малому бизнесу критично важно понимать, когда именно будут получены компенсации Фото: Getty Images

Отсрочка по мелким налоговым задолженностям. Это касается главным образом самозанятых. Очевидно, авторы закона хотят поддержать тех, кто из-за карантина потерял работу по найму, но смог организовать для себя какой-то заработок в качестве субъекта предпринимательской деятельности. Физлица, чей налоговый долг не превышает 6800 гривен, могут забыть о нем до 29 декабря 2021 года.

Законом установлен определенный лимит налогового долга, при превышении которого у плательщика начинаются проблемы. Сейчас это 1020 грн. Если задолженность становится больше, государство может взыскивать ее принудительно. Авторы закона предлагают увеличить сумму втрое. Таким образом, у налоговой службы не будет права побеспокоить предпринимателя до тех пор, пока его налоговый долг не вырастет до 3060 грн. К слову, если по состоянию на 1 ноября текущего года ваша налоговая задолженность не превышала 3060 грн., по новым правилам ее должны будут просто списать.

Списание пени и штрафов. Идея законодателей заключается в том, чтобы освободить от пени, начисленной по налоговым задолженностям тех, кто успеет погасить ее в течение шести месяцев. По сути, это дополнительные полгода отсрочки, но уже не только для физлиц-СПД, а для любого бизнеса, не обязательно мелкого.

Полугодовые каникулы. Их предоставят плательщикам единого налога первой группы. То есть, опять-таки самозанятым физлицам, у которых нет наемных сотрудников. Парикмахеры, мастера маникюра, слесари всех мастей, уборщики и мойщики машин, реставраторы и т. д. будут освобождены от налогов с декабря 2020 года по май 2021 года включительно. Эта норма не поможет самозанятым "белым воротничкам", которые оказывают услуги бухгалтерского учета или пишут рекламные тексты или создают графические макеты и сайты под заказ.

Документы в пользу бедных

Эксперт по нормотворчеству Екатерина Шевчук полагает, что, сделав плательщиков единого налога первой группы единственной категорией предпринимателей, пользующейся налоговыми каникулами, законодатели совершили ошибку. Среди физлиц-СПД, фактически, выбрали минимальную по численности группу.

По мнению Шевчук, государству следовало также оказать поддержку самозанятым работникам умственного труда, которые являются плательщиками единого налога, но не попадают в первую группу. Не помешала бы помощь и тем предпринимателям, у которых есть наемные сотрудники, тем, кто создает и поддерживает рабочие места.

Старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский уточняет, что решение сосредоточиться на плательщиках ЕН первой группы было не ошибочным, а скорее вынужденным, продиктованным нехваткой средств.

"Если помочь всем не представляется возможным, вполне логично, в первую очередь поддержать именно тех, кто окажется в наиболее уязвимом положении, — объясняет Дубровский. – Плательщики ЕН первой группы, может и не самая многочисленная, но самая бедная категория предпринимателей. Зарабатывая меньше других, они, соответственно, и налогов платят меньше, так что их налоговые каникулы – как раз тот широкий жест, который можно совершить без существенных последствий для наполнения бюджета".

[ + – ] Если локдаун был неизбежен с эпидемической точки зрения, о нем следовало сообщить предпринимателям гораздо раньше Фото: Getty Images

Екатерина Шевчук также отмечает, что государство могло дать бизнесу больше времени на подготовку к ужесточению карантина. Если локдаун был неизбежен с эпидемической точки зрения, о нем следовало сообщить гораздо раньше, поскольку у бизнеса должен быть временной люфт, чтобы планировать собственную работу с учетом меняющихся правил. Если до момента оглашения дат карантина предприниматели уже оплатили аренду объектов, которые во время локдауна будут не нужны, или закупили товары, которые не продадутся, это увеличит убытки и усугубит и без того серьезные экономические проблемы.

Деньги, которых нет?

"Для осуществления программы поддержки, описанной в новом законе, потребуется около 12 миллиардов, неясно откуда они должны взяться, — говорит глава партии "Національна платформа" Екатерина Одарченко. – Уже очевидно, что государственный бюджет 2021 года будет глубоко дефицитным. Мы слишком много должны внешним кредиторам". Одарченко предполагает, что с адресной финансовой помощью предпринимателям все будет так же, как с дешевыми льготными кредитами. Вроде бы возможность их получить существует, но для этого нужно сперва побороться с бюрократической системой, доказывая, что тебе действительно нужна помощь.

Владимир Дубровский согласен с тем, что любые дополнительные траты в сложившейся ситуации, фактически, означают перерасход бюджетных средств, но не считает, что вопрос помощи предпринимателям станет ключевой проблемой.

"Госбюджет на 2021-й год и без этой поддержки предпринимателям раздут и составлен в расчете на внешние займы. По сравнению с другими дополнительными бюджетными тратами эта программа – капля в море, — говорит главный экономист CASE Украина. – Если в 2021 году нас ждет бюджетный кризис, наступит он точно не из-за этих расходов".

Экономист подчеркивает, что критики нового закона, акцентирующие внимание на скромности сумм, которые предполагается выплачивать и списывать в рамках программы помощи, не учитывают уровень доходов тех, кого предполагается поддержать. "Для того, кто сидит в Киеве, разовая выплата в 8 000 гривен, может быть, и кажется несущественной, однако для микробизнеса где-нибудь в провинции она будет весьма ощутимой, — считает Дубровский. – Их заработок, зачастую, меньше средней зарплаты квалифицированного персонала, но это те средства, на, которые они живут".

Вопрос целесообразности

Финансовый аналитик Иван Угляница также не считает возможную нехватку денег в госбюджете ключевой проблемой принятой программы помощи предпринимателям.

"У нас уже очень давно куда больше трудностей связано с тем, что принятые законы фактически работают не так, как в них написано, а в соответствии с внутренней логикой тех органов и организаций, которые должны воплощать их в жизнь", — рассказывает Угляница Фокусу. Эксперт опасается, что может повториться ситуация с программой льготного кредитования 5-7-9, которая "стала инструментом перекредитовования существующих займов для тех, кто и так не нуждался в помощи".

"Меньше всего проблем с точки зрения реализации будет у "налоговых каникул", однако и там могут возникнуть вопросы, если предпринимателям придется доказывать, что они имели право на получение подобных льгот, пока из налоговой будут присылать письма с требованием погасить долг и пеню", — подчеркивает аналитик.

Эту идею развивает экономист Алексей Кущ, по мнению которого программа Зеленского не будет работать из-за высокой тенизации рынка и некорректного ведения трудовой отчетности на предприятиях. По оценке эксперта, лишь 10% тех, кому адресовалась помощь, соответствуют ее формальным критериям.

Владимир Дубровский также не надеется на то, что государственная программа поддержки принципиально улучшит положение малого бизнеса во время ужесточения карантинных мер.

"Те, по кому локдаун ударит сильнее, скорее всего, закроются, несмотря на государственную помощь. Те, для кого удар окажется менее болезненным, выживут, но возможно, они выжили бы и без этой программы", — рассказывает Дубровский Фокусу.

Тем не менее, считает Дубровский, оказывать такую поддержку все-таки стоит, так как положение мелких предпринимателей во время локдауна обещает быть крайне тяжелым. А программа может хоть немного, но облегчить их жизнь.

Альтернативные варианты помощи

Получается, программа поддержки предпринимателей не поможет экономике и бизнесу пережить новый локдаун, а лишь спасет от голодной смерти некоторую часть наиболее уязвимой группы самозанятых граждан.

"Более эффективной тактикой поддержки бизнеса был бы запуск внутреннего производства той продукции, которую закупают за бюджетный счет, в том числе и на внешних рынках, — делится своим мнением Екатерина Одарченко. – Следовало бы задействовать элемент протекционизма и поддержать украинских производителей тех же средств индивидуальной защиты и продукции оборонной промышленности".

Иван Угляница с такой идеей не согласен.

"Если говорить о каком-то местном производстве, то это все очередные разговоры об "импортозамещении". Рецепты 18-19 века, которые вряд ли смогут изменить как-то ситуацию здесь и сейчас", — рассказывает аналитик.

В свою очередь Алексей Кущ считает более эффективным совмещение помощи наиболее уязвимым категориям населения и бизнесу в целом.

"С радаров правительства полностью выпали незащищенные группы населения: пенсионеры, студенты, многие из которых подрабатывают, но на которых не распространяется господдержка. В этих условиях более правильным решением была бы выплата 13-й пенсии, 13-й стипендии и т.д., то есть поддержание платежеспособности населения накануне новогодних праздников", — рассказывает экономист.

По мнению эксперта, такая тактика сместила бы акценты с помощи некоторому количеству предпринимателей, формально соответствующих критериям, на более реальные задачи, которые стоят перед властью в условиях кризиса.

"Помочь наиболее уязвимым слоям населения и поддержать экономику и бизнес в целом. Без достижения этих целей программа не стоит созданного ею шума", — уверен Алексей Кущ.