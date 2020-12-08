Зеленский подписал законы о поддержке бизнеса во время карантина

Помощь не будет предоставляться должникам по ЕСВ, есть и другие ограничительные условия.

Президент Владимир Зеленский подписал законы, которые он инициировал для поддержки граждан и бизнеса в период действия карантинных мероприятий. Верховная Рада приняла их 4 декабря.

Закон № 1071-ІХ предусматривает предоставление единовременной материальной помощи в размере 8 тыс. грн наемным работникам, которые потеряли часть заработной платы вследствие введения карантина, и физическим лицам-предпринимателям (ФОП), которые потеряли часть дохода.

Однако ФОПы не смогут получить помощь, если:

они зарегистрированы менее чем за три месяца до вступления в силу данного закона;

в 2020 году уплатили ЕСВ за себя менее чем за три месяца;

их вид деятельности не подпадает под карантинные ограничения.

Закон предусматривает предоставление единовременной материальной помощи компаниям для выплат наемным работникам, чтобы не сокращать их во время действия карантина. Размер помощи рассчитывается пропорционально сокращению рабочего времени работника, но не может превышать 8 тыс. грн.

Также предусмотрена единовременная компенсация субъектам хозяйствования с целью возмещения расходов, понесенных на уплату ЕСВ. Размер компенсации составит среднемесячную сумму ЕСВ по расчетам последних 10 месяцев. Помощь не будут предоставлять, если по ЕСВ есть задолженность.

Продолжается и срок действия договоров аренды государственного и коммунального имущества, которые заканчиваются в период карантина, и в течение одного месяца со дня его окончания. Не начисляется и не уплачивается плата за аренду государственного или коммунального имущества.

Закон № 1072-ІХ предусматривает ряд налоговых стимулов для граждан, малого и среднего бизнеса на период возможного объявления карантина. В частности, списывается налоговый долг в случае, если его совокупный размер не превышает 3060 грн.

Плательщики единого налога первой группы освобождаются от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь – май 2021 года.

До 29 декабря 2021 года отсрочено погашение налогового долга физических лиц, в том числе самозанятых, который не превышает 6800 грн.

Напомним, Зеленский подписал закон №1017-ІХ об отсрочке на год обязательного введения кассовых аппаратов для ФОПов (ФЛП).