Уменьшается налоговая нагрузка на предпринимателей: Рада поддержала предложение Зеленского

Налоговые долги, возникшие при импорте и экспорте товаров, не будут прощать.

Депутаты 4 декабря приняли во втором чтении президентский законопроект № 4430, который предусматривает частичное списание налоговых долгов, освобождение от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) и единого налога ФОПов (ФЛП) первой группы.

Списывается налоговый долг, если он по всем налогам и сборам не превышает 3060 грн и не погашен по состоянию на 01.11.2020. Этот долг должен быть списан автоматически, без участия самого должника.

До 29 декабря 2021 года откладывается погашение налогового долга физических лиц, в том числе самозанятых лиц, который не превышает 6800 грн. Прощение не будет распространяться на долги по налогам, которые возникают при импорте и экспорте товаров. Для получения отсрочки нужно написать заявление в налоговую по месту регистрации.

Если налогоплательщик самостоятельно уплатит долг, то ему простят пени и штрафные санкции, связанные с ним. Прощать пени и штрафы предлагают только при условии, что у плательщика не возникнет новый налоговый долг. Их вообще не будут прощать лицам, находящимся в процессе банкротства, и банкам.

Самые маленькие предприниматели – работающие на первой группе упрощенной системы налогообложения – на период с декабря 2020 по май 2021 года освобождаются от уплаты ЕСВ. Суммарно это позволит им сэкономить до 10 тыс. грн.

Напомним, Зеленский предложил предоставить 8 тысяч гривен помощи ФЛП (ФОПам) и наемным работникам, которые не могут работать из-за карантина. Также 200 тысяч предпринимателей освободят от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ. В целом власти планируют выделить на помощь 10 млрд грн. Выплаты смогут получить около миллиона человек.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил: если парламент оперативно примет три президентских законопроекта о поддержке бизнеса, то выплаты предпринимателям и наемным работникам могут начаться с 7 декабря.