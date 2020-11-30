ФЛП и наемные работники смогут получить помощь после 7 декабря, – Корниенко

В Раде считают, что программы поддержки должны начать работу до вероятного усиления карантинных ограничений.

Если парламент оперативно примет три президентских законопроекта о поддержке бизнеса, то выплаты предпринимателям и наемным работникам могут начаться уже на следующей неделе. Об этом во время брифинга заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Он надеется, что 1 декабря эти законопроекты внесут в повестку дня ВР. За них нужно проголосовать, например, в пятницу 4 декабря. Если глава ВР и президент оперативно их подпишут, "тогда со следующей недели сможем начать оказывать помощь предпринимателям и другим категориям граждан. Многие уже ее заждались", – заявил нардеп.

Он также подчеркнул, важно, чтобы программы поддержки начали работать до вероятного усиления карантинных ограничений.

Напомним, Зеленский предложил предоставить 8 тысяч гривен помощи ФЛП (ФОПам) и наемным работникам, которые не могут работать из-за карантина. Также 200 тысяч предпринимателей освободят от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ. В целом власти планируют выделить на помощь 10 млрд грн. Выплаты смогут получить около миллиона человек.

Локдаун будет действовать с 23 декабря по 15 января, об этом сообщили СМИ.