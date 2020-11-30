"Интеллектуальный локдаун" в Украине: Кабмин определился с окончательной датой, – СМИ

Ограничения введут более чем на три недели.

Локдаун в Украине будет действовать с 23 декабря по 15 января. Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на источник в Кабинете министров.

"Вариант на две недели отклонили. Остановились на датах с 23 декабря по 15 января. Подробности будут уже в эту среду", – сообщил источник.

Напомним, ранее нардеп Александр Дубинский сообщил, что правительство готово ввести в стране трехдневный общенациональный карантин (локдаун), а глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал готовящийся локдаун "интеллектуальным" — "скорректированным на реалии в каждом регионе", в том числе в плане ограничений на общественный транспорт.

Напомним, внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов предложил ввести жесткий карантин из-за коронавируса на рождественские праздники на три-четыре недели. Он заявил, что не верит в карантин выходного дня. А глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко предложил ввести по всей стране жесткий двухнедельный карантин на период новогодних праздников. Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал ввести жесткий локдаун в Украине не менее, чем на три недели.

В Офисе президента Украине и правительстве изучают несколько вариантов введения локдауна в период новогодних праздников из-за стремительного распространения коронавируса.

В Госпотребслужбе считают, что карантин выходного дня не дал результатов для уменьшения количества новых заражений коронавирусом.