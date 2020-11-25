Офис президента изучает 5 планов локдауна, его могут ввести с 20 декабря, – СМИ

Точная дата введения жесткого карантина зависит от эпидемической ситуации в Украине.

В Офисе президента Украине и правительстве изучают несколько вариантов введения локдауна в период новогодних праздников из-за стремительного распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

Какой из, как минимум, двух сценариев будет в конечном итоге выбран зависит от темпов распространения инфекции и заполняемости в медучреждениях страны.

"Вариант локдауна действительно обсуждается сейчас в Кабмине и Офисе президента. Пока рассматривается два варианта в зависимости от того, какой будет статистика заболеваемости. В "лайтовом" варианте нам предложат локдаун после Нового года, на три недели, как раз на время новогодних каникул", – сказал собеседник.

Впрочем, если количество новых случаев COVID-19 будет расти, локдаун может быть введен уже с 20 декабря и тогда он охватит новогодние праздники.

В свою очередь источник РБК-Украина тоже подтвердил, что в Офисе президента обсуждают дату введения локдауна, но пока нет конкретной даты.

Дата введения жесткого карантина, как пояснил собеседник издания, зависит исключительно от эпидемической ситуации в стране и темпов ее ухудшения.

"Конкретной даты (введения локдауна, – ред.) нет. Может быть и 20, и 15, и 25 (декабря – ред.)", – отметил источник.

Тем временем источник Telegram-канала "Легитимный" уточняет, что в ОП лежит не два, а сразу пять планов по введению локдауна и закрытию границ.

В частности, есть план, что вводят карантин 14 декабря, а 28 декабря перед Новым годом его отменяют, чтобы сделать украинцам "подарок под елочку".

Отметим, внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов предложил ввести жесткий карантин из-за коронавируса на рождественские праздники на три-четыре недели. Он заявил, что не верит в карантин выходного дня. А глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко предложил ввести по всей стране жесткий двухнедельный карантин на период новогодних праздников.

Напомним, 11 ноября в ходе заседания Кабинет министров принял постановление 641, согласно которым в Украине вводится "карантин выходного дня" с 14 ноября. Также премьер-министр заявил, что идеальным выходом было бы ввести полный локдаун на 3 недели, но экономика этого не выдержит. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин выходного дня дает свои результаты и властям удается сдерживать прогнозируемый рост случаев COVID-19.

По данным СМИ, решение о продлении до 31 декабря карантина выходного дня уже есть, но его пока не оформили постановлением. ﻿