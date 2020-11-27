Или с 7 декабря, или с 25-го: СМИ узнали о вариантах зимнего локдауна

Точного и конкретного варианта пока нет.

В настоящее время власти изучают несколько вариантов дат, когда могут ввести зимний локдаун в Украине. Однако точного и конкретного варианта пока нет.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на информированных собеседников в правительстве и на Банковой.

Первый вариант: с 25 декабря по 17 января. Эту дату, как утверждает СМИ, обсуждали с губернаторами и мэрами около недели назад.

Собеседники издания предположили, что тотальный карантин могут ввести и раньше, если суточный прирост инфицирования COVID-19 резко увеличится.

Второй вариант: с 7 по 20 декабря. Эта дата, по данным СМИ, пока в правительстве не обсуждалась.

Напомним, внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов предложил ввести жесткий карантин из-за коронавируса на рождественские праздники на три-четыре недели. Он заявил, что не верит в карантин выходного дня. А глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко предложил ввести по всей стране жесткий двухнедельный карантин на период новогодних праздников. Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал ввести жесткий локдаун в Украине не менее, чем на три недели.

В Офисе президента Украине и правительстве изучают несколько вариантов введения локдауна в период новогодних праздников из-за стремительного распространения коронавируса.

В Госпотребслужбе считают, что карантин выходного дня не дал результатов для уменьшения количества новых заражений коронавирусом.