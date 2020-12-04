Закон принят: ФОПам выделят по 8000 гривен помощи

Для того, чтобы получить единовременное пособие, предприниматели должны уплатить в 2020 году ЕСВ не менее чем за три месяца.

Верховная Рада одобрила за основу и в целом законопроект №4429 "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2". За закон проголосовали 297 депутатов.

Документ предлагает обеспечить в 2020-2021 годы за счет госбюджета выплаты одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять часть зарплаты или дохода в случае введения дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий. Размер единовременной материальной помощи составляет 8000 гривен.

Предусмотрена выплата одноразовой матпомощи бизнесу для сохранения рабочих мест наемных работников, а также одноразовая компенсация расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

ФЛП для того, чтобы получить единовременное пособие должны уплатить в 2020 году ЕСВ не менее чем за три месяца.

Напомним, Зеленский предложил предоставить 8 тысяч гривен помощи ФЛП (ФОПам) и наемным работникам, которые не могут работать из-за карантина. Также 200 тысяч предпринимателей освободят от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ. В целом власти планируют выделить на помощь 10 млрд грн. Выплаты смогут получить около миллиона человек.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил: если парламент оперативно примет три президентских законопроекта о поддержке бизнеса, то выплаты предпринимателям и наемным работникам могут начаться уже на следующей неделе.