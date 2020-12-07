Зеленский подписал закон об отсрочке кассовых аппаратов для ФОП

Введение кассовых аппаратов для физических лиц предпринимателей отсрочили до 1 января 2022 года.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №1017-ІХ об отсрочке на год обязательного введения кассовых аппаратов для ФОПов (ФЛП). Об этом сообщает Офис президента.

До 1 января 2022 года отсрочено обязательное применение РРО (Регистраторы расчетных операций) для физических лиц – предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй – четвертой групп и объем доходов которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме тех, которые ведут деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения.

Также до 1 января 2022 года продлено применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона об использовании РРО при проведении расчетных операций.

Также закон предусматривает исключение нормы о механизме компенсации покупателям и потребителям по жалобам о нарушении порядка проведения расчетных операций.

Напомним, Зеленский предложил предоставить 8 тысяч гривен помощи ФЛП (ФОПам) и наемным работникам, которые не могут работать из-за карантина. Также 200 тысяч предпринимателей освободят от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ. В целом власти планируют выделить на помощь 10 млрд грн. Выплаты смогут получить около миллиона человек. Законопроект был принят.

Также депутаты 4 декабря приняли во втором чтении президентский законопроект № 4430, который предусматривает частичное списание налоговых долгов, освобождение от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) и единого налога ФОПов (ФЛП) первой группы.