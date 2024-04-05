"Запретим продавать": Гетманцев пригрозил владельцам табачных киосков

Глава налогового комитета требует тотально применять РРО ко всем без исключения продажам в табачных киосках. В противном случае обещает внезапные проверки, аннулирование лицензий за невыдачу чека и запрет торговать сигаретами.

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Владельцам табачных киосков, которые до сих пор не используют регистратор расчетных операций (РРО), могут запретить торговать табаком. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Нардеп призвал предпринимателей опомниться и "тотально применять РРО ко всем без исключения продажам". В противном случае Гетманцев пообещал три варианта развития событий.

Внезапные фактические проверки.

"Поверьте, на самом деле внезапные, а не по предварительному уведомлению от ваших "друзей" в налоговой. Это уже идет, при этом идет с определенными неприятными для вас нюансами", — уточнил Гетманцев.

Дополнение перечня оснований аннулирования лицензий не выдачей чека.

"Этот проект уже есть у нас на рассмотрении. Он будет принят", — отметил нардеп.

Запрет продавать табак в киосках.

Гетманцев уточнил, что третьего варианта развития событий пока нет, но он точно появится, если ситуация в табачных киосках не исправится.

Напомним, начиная с 1 апреля 2024 года минимальная заработная плата в Украине составляет 8 тысяч гривен, а также увеличится размер компенсационных выплат работодателям за трудоустройство людей с инвалидностью, участников боевых действий, молодежи, внутренне перемещенных лиц и ряда других категорий граждан Украины. Об этом также сообщил Даниил Гетманцев.

31 марта Гетманцев заявил о том, что блокирование польско-украинской границы в марте привело к тому, что украинский бюджет недополучил 6,3 млрд грн. Однако даже это не помешало таможне выполнить план по поступлениям в госбюджет в прошлом месяце.