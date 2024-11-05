Не только за хранение: в Раде объяснили, когда человека привлекут к ответственности за дрова

По словам нардепа Анны Скороход, сейчас незаконно идет незаконная вырубка лесов, которые потом продают по сниженной цене без документов. Часто также вырубают деревья "на нужды ВСУ", однако до военных они так и не доезжают.

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Украинцы будут отвечать не только за незаконное хранение деревьев, но и за их незаконное получение. Об этом сообщила народный депутат, представитель депутатской группы "За будущее" Анна Скохород.

"Здесь не только за хранение. Здесь стоит вопрос в правомерности их получения. Вы можете дрова купить официально. Если вы их купили официально, у вас есть бумаги на них, у вас нет никаких проблем. Если вы пошли, вырубили их в лесу, то действительно, это ненормально", — отметила она.

Нардеп рассказала, что сейчас вырубаются "дополнительные" деревья и "дополнительные" леса, которые везут "под одними и теми же бирками". Их продают по сниженной цене без документов, поскольку их вырубили без документов и незаконно.

"Кстати, очень много, прикрываясь войной, вырубают на нужды ВСУ, а так оно на нужды ВСУ не доезжает и у нас даже ВСК, которая этим занималась, которая это фиксировала. Вот мы так же фиксировали, когда нам звонили ребята и говорили, что поехали на дачу поэтому строить или поехали два дня назад строить, а списали по документам на ВСУ. Поэтому это необходимые меры для того, чтобы не было продажи незаконной вырубки и продажи древесины", — добавила Анна Скороход.

Напомним, 10 октября ВРУ приняла законопроект № 9665, согласно которому вводится ответственность за правонарушения в сфере лесопользования. В частности, за незаконные дрова граждане могут получить следующие наказания:

за хранение или сбыт дров на сумму от 30 тыс. грн — штраф в размере от 34 тыс. грн или заключение на срок до пяти лет (если ущерб будет существенный);

за хранение дров на сумму менее 30 тыс. грн, даже если это будет один ствол — административная ответственность, штраф;

за уничтожение деревьев и кустарников в условиях военного положения, если были тяжкие последствия — тюрьма от 7 до 10 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский получил документ 15 октября и должен был бы его подписать до 30 октября. Однако в настоящее время подписи нет, поэтому закон еще не вступил в силу.

Следует добавить, что эта проблема является очень давней. Фокус в своем материале подробно объяснял, почему новый закон ударит по крестьянам, а не черным лесорубам.