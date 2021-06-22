Урок для Украины. Почему проиграл "армянский Порошенко"

Вчера Виталий Портников в своей статье на LB.ua назвал Роберта Кочаряна "армянским Медведчуком". Чем меня откровенно удивил. Конечно, "каждая метафора хромает", но если и сравнивать с кем первого президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики и второго Президента Армении, то уж точно не с Виктором Медведчуком.

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Несмотря на свою пророссийскость, Кочарян — прежде армянин. Более того — настоящий (хотя и, как показала история, недальновидный) герой армянского народа. Именно с его именем ассоциируется победа армян в Первой Карабахской войне.

Именно Роберт Кочарян с 1988 года было одним из лидеров движения за вхождение Нагорного Карабаха в состав Армении и главой организации "Миацум", с 1992 года — председателем Комитета обороны и премьер-министром непризнанной НКР, а в 1994, после победы армян в Первой Карабахской войне, был избран первым президентом непризнанной республики.

С трудом представляю Медведчука во главе украинских повстанцев где-то на Кубани …

Ибо в отличие от украинцев, главный враг в сознании армян — это "коллективные турки", в состав которых — повторюсь, в сознании армян — безусловно относятся и азербайджанцы. В конце концов, это формула и Эрдогана и Алиева: "два государства — один народ".

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Поэтому урок последних армянских выборов — это точно не про электоральное поражение "армянского Медведчука" — это скорее о фиаско "армянского Порошенко". Причем, в отличие от пятого президента Украины, второй президент Армении таки выиграл свою войну против внешнего врага, но проиграл свой бой за демократическую и процветающую Армению.

Победа партии Пашиняна на досрочных выборах в армянский парламент после глубоко травматичного поражения армян во Второй карабахской войне — это звоночек и урок для Украины. Особенно, для пассионарно-патриотического сегмента украинского общества.

Патриотическая риторика и даже безусловные военные победы не могут служить оправданием коррупции, экономического упадка и подавления свободы в собственной стране.

Армяне, которым удалось построить образцовую этническую нацию (98% граждан Армении — этнические армяне), идентичность для которых весит гораздо больше, чем для украинцев, сделали выбор в пользу пораженца-демократа, а не победителя-автократа.

Если украинские патриоты и в дальнейшем будут держаться за "украинского Кочаряна" с его патриотически консервативной риторикой и аморальной практикой, им уготована судьба "Армении" Роберта Кочаряна. В лучшем случае оставаться шумной оппозицией, которая ни на что серьезно не влияет.

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Особенно, если "украинский Пашинян" Зеленский поведет себя с лидером "ЕС" так, как Пашинян армянский обошелся с армянским Кочаряном.

Для тех радикалов, которые свято верят, что президентство Зеленского — это катастрофа для Украины, и тех умеренных, которые просто понимают, что масштаб личности шестого президента Украины явно не совпадает с масштабом Украины и вызовов, стоящих перед ней, актуально начать искать дверь в будущее, а не вызывать к жизни духи прошлого.

Армянский урок свидетельствует, что возврата назад нет. Даже после поражения на фронте, армяне предпочли выбрать относительную свободу вместо коррупции и бедности под дымовой завесой патриотизма.

Это не означает, что коррупция и патриотизм — синонимы. Это лишь означает, что наличие внешнего врага никак не оправдывает ограбления собственного народа.

Интересно, усвоят украинские патриоты этот армянский урок?

Перевод Фокуса.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.