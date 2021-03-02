Не повторить судьбу Саркози. Почему приговор экс-президенту Франции – урок для Зеленского

Французский суд признал Николя Саркози, бывшего президента республики, виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Приговор предусматривает ограничение свободы на три года с отсрочкой в ​​два года.

Саркози во многом напоминает Зеленского. Маленький, амбициозный, уверенный в себе и не слишком разборчивый в средствах для достижения своих целей. Да, Саркози — профессиональный политик, а Зеленский — нувориш украинского политического класса.

Впрочем, оба пришли к власти на обещаниях радикальных реформ и наведения порядка в стране.

Зеленскому стоит внимательно ознакомиться с кейсом "Сарко". По нему тоже плачет "дело вагнеровцев", незаконное влияние на Конституционный суд, политическое давление на следователей и судей по делу Шеремета. И это далеко не полный перечень.

На свою "трешку" Зеленский заработал давно.

И теперь, ему нужно становиться или настоящим реформатором, которому страна простит сравнительно незначительные грехи за великие свершения, или искать преемника, который сможет прогарантировать его неприкосновенность после выхода на политическую пенсию.

Вот, только, проблема в том, что в Украине операция "Преемник" ни разу не сработала. А со времен Януковича, посадившего Тимошенко и Луценко, также не работают понятия, по которым политиков высшего эшелона нельзя было бросать в каталажку.

Прикольно будет, если Зеленский пойдет по стопам Саркози именно весной. Тем самым, наконец, выполнив свое предвыборное обещание.

Перевод Фокуса.

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