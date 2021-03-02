Не повторити долю Саркозі. Чому вирок екс-президенту Франції — урок для Зеленського

Французький суд визнав Ніколя Саркозі, колишнього президента республіки, винним у корупції і зловживанні службовим становищем. Вирок передбачає обмеження волі на три роки з відтермінуванням на два роки.

Саркозі багато в чому нагадує Зеленського. Маленький, амбітний, впевнений у собі і не дуже розбірливий у засобах для досягнення своїх цілей. Так, Саркозі — професійний політик, а Зеленський — новотворення українського політичного класу.

Втім, обидва прийшли до влади на обіцянках радикальних реформ і наведення ладу в країні.

Зеленському варто уважно ознайомитися з кейсом "Саркозі". По ньому теж плаче "справа вагнерівців", незаконний вплив на Конституційний суд, політичний тиск на слідчих і суддів у справі Шеремета. І це далеко не повний перелік.

На свою "трійку" Зеленський заробив давно.

І тепер йому потрібно ставати або справжнім реформатором, якому країна пробачить порівняно незначні гріхи за великі звершення, або шукати наступника, який зможе гарантувати його недоторканність після виходу на політичну пенсію.

Ось, тільки проблема в тому, що в Україні операція «Наступник» жодного разу не спрацювала. А з часів Януковича, який посадив Тимошенко і Луценка, також не працюють поняття, за якими політиків вищого ешелону не можна було кидати в буцегарні.

Прикольно буде, якщо Зеленський піде стопами Саркозі саме навесні. Тим самим нарешті виконає свою передвиборчу обіцянку.

Переклад Фокуса.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.