Ключ к Донбассу. Почему войну не остановить ни в минском ни в нормандском форматах

Велика любовь наших людей к волшебным таблеткам. После встречи советников в Нормандском формате обсуждается, что будет утверждена дата прямых переговоров Киева с представителями сепаратистов из Л/ДНР.

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Это вызывает у меня огромный скепсис, поскольку каждый раз в преддверии даже незначительных встреч ожидаются какие-то невероятные прорывы: то проведение прямых переговоров, то сразу утверждение даты выборов, то еще какой-то мега-сдвиг.

И конечно, все это не оправдывается, потому что волшебной таблетки в отношении Донбасса попросту не существует. И упирается все не только в то, что официальный Киев не хочет реализовать Минские соглашения (это действительно так), но даже если бы он захотел, то вряд ли смог бы сделать это сейчас.

Ключевой фактор в реализации Минских соглашений – это внутриполитическая ситуация в Украине, кто бы что ни говорил. Для того, чтобы утвердить прямые переговоры с сепаратистами, принять план реализации "Минска" с особым статусом, амнистией, выборами и границей после них, нужно не только принять очень сложное решение лично президенту, но и провести его через парламент.

А последний рейтинг КМИС показывает, что "Европейская солидарность" Порошенко стала лидером по поддержке и, если бы выборы в парламент прошли прямо сейчас, она набрала бы 18%.

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То есть. у партии, которая категорически против реализации соглашений на компромиссных условиях, будет самая большая фракция в следующем парламенте.

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Правда, совершенно непонятно, с кем бы они вступили в коалицию, для того чтобы сформировать большинство, но это уже отдельный вопрос.

На фоне того, что власть ничего не смогла предъявить Порошенко и не смогла посадить его даже под домашний арест, очевидно, что его рейтинг будет расти, а его сторонники сплотятся вокруг него еще сильнее.

У них есть весь инструментарий чтобы сорвать любые договоренности: начиная от собственной фракции в ВР и заканчивая уличными акциями давления. Я уже молчу про поддержку "ястребов" среди наших западных партнеров, которые не в восторге от того, что вообще идет переговорный процесс с РФ.

Параллельно с этим партия, которая должна была бы выступать лоббистом реализации Минских соглашений (но по факту не выступала никогда), — Оппозиционная платформа за жизнь, наоборот активно теряет рейтинг, который, по тому же опросу КМИС опустился уже ниже 10%.

А партии, которые находятся в схожей электоральной нише с ОПЗЖ, просто оттягивают ее электорат, размывая его. Скорее всего в парламент они не попадут. Точно не попадет "Партия Шария" и балансирует на грани прохождения барьера партия "НАШИ" Евгения Мураева.

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Это означает, что и в следующем парламенте будет не очень большая фракция сторонников реализации политической части Минских соглашений.

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Зеленский и "Слуги народа" тоже не готовы идти на болезненные компромиссы, которые будут убивать их рейтинг еще больше.

Сейчас Офис президента заявляет очень диетическую программу переговоров, где политика не обсуждается вообще, а только режим тишины, разминирование, обмены задержанными и прочие гуманитарные вопросы. Это важные темы, но они не должны затмевать глобальный, долгосрочный результат.

Не следует также обольщаться заявлениями Запада, что нужно выполнять Минские соглашения – некоторые даже начали говорить, что Запад якобы заставит Украину их выполнить. Во-первых, никто и никогда от "Минска" не отказывался публично, что вовсе не значит, что его собирались выполнять на деле. Во-вторых, проблема соглашений не в том, что их не признают, а в том, что читают их кардинально по-разному — в Киеве и в Москве.

И в-третьих, даже если представить, что Запад реально будет двигать Украину к реализации "Минска", это вовсе не значит, что из этой затеи что-то получится. Тут должны быть созданы условия внутри, как было сказано выше.

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Одной из фишек этого года может стать проведение анонсировнного Банковой референдума по Донбассу. Если реализовать его в этом году, то результаты будут предсказуемы – общественное мнение настроено против компромиссов по "Минску", потому что его 8 лет настраивали против политики, эксперты и медиа. При этом, политики забывали сказать народу, что у отказа от мирного процесса будет своя цена и ее придется заплатить в любом случае.

Т.е. сейчас, до проведения референдума, нужно восполнить этот пробел в понимании ситуации нашими людьми. Кто возьмет на себя такую роль пока не ясно. У нас в стране нет традиций такого честного обсуждения сложных вещей с народом.

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