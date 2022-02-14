Силовая дипломатия. Зачем России войска на границе с Украиной и когда они ее перейдут

Если на несколько минут отвлечься от истерики в средствах массовой информации, то выступают вперед несколько фактов, которые говорят о том, что зиму и, скорее всего, весну можно жить спокойно.

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Разведывательные данные показывают, что на границах с Украиной не сформированы достаточные ударные группировки российской армии. Ключевыми приоритетами России и Владимира Путина являются сохранение стабильности и режима личной власти. Соответственно любые действия анализируются с этой точки зрения. Если шаг представляет угрозу его не делают. Война – это явный риск. Россия готова к военным действиям только в случае витальной угрозы, которой на данный момент нет. Российская военная доктрина построена на советской разработке, которая называется "рефлексивный контроль". Она подразумевает значительную проработку информационного пространства перед военной интервенцией и ассиметричный ответ. На данный момент признаков подготовки военного вторжения нет. Скорее все вокруг находятся в "рефлексивном контроле" и ведут себя в соответствии с российскими ожиданиями.

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Война в теплой, дружеской атмосфере. Что означает для Украины часовой разговор Байдена и Путина

5.Поведение России и Путина является прогнозируемым и предсказуемым, поскольку в его основе лежит понятная логика. Переход к радикальным действиям возможен, если произошла радикальная трансформация правящего режима в РФ, чего не наблюдается.

6.Классический подход России – это силовая дипломатия. Накопление войск является не символом готовящегося нападения, а дополнительным аргументом для дипломатической игры.

7.Текущие цели России вполне достижимы дипломатическими методами без необходимости нести издержки в случае войны. Пока они не исчерпаны, нет смысла воевать.

8.Россия и ее президент осознают свою стратегическую слабость и не желают глобальной войны с Западом. Соответственно будут приниматься усилия, чтобы ее избежать.

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Это не я такой умный, я просто читаю нормальную аналитику, а не визги и стоны в СМИ.

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