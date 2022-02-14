Силовая дипломатия. Зачем России войска на границе с Украиной и когда они ее перейдут
Текущие цели России вполне достижимы дипломатическими методами без необходимости нести военные издержки. Концентрация войск на границе — не признак подготовки к нападению, а дополнительный аргумент в дипломатической игре.
Если на несколько минут отвлечься от истерики в средствах массовой информации, то выступают вперед несколько фактов, которые говорят о том, что зиму и, скорее всего, весну можно жить спокойно.
- Разведывательные данные показывают, что на границах с Украиной не сформированы достаточные ударные группировки российской армии.
- Ключевыми приоритетами России и Владимира Путина являются сохранение стабильности и режима личной власти. Соответственно любые действия анализируются с этой точки зрения. Если шаг представляет угрозу его не делают. Война – это явный риск.
- Россия готова к военным действиям только в случае витальной угрозы, которой на данный момент нет.
- Российская военная доктрина построена на советской разработке, которая называется "рефлексивный контроль". Она подразумевает значительную проработку информационного пространства перед военной интервенцией и ассиметричный ответ. На данный момент признаков подготовки военного вторжения нет. Скорее все вокруг находятся в "рефлексивном контроле" и ведут себя в соответствии с российскими ожиданиями.
5.Поведение России и Путина является прогнозируемым и предсказуемым, поскольку в его основе лежит понятная логика. Переход к радикальным действиям возможен, если произошла радикальная трансформация правящего режима в РФ, чего не наблюдается.
6.Классический подход России – это силовая дипломатия. Накопление войск является не символом готовящегося нападения, а дополнительным аргументом для дипломатической игры.
7.Текущие цели России вполне достижимы дипломатическими методами без необходимости нести издержки в случае войны. Пока они не исчерпаны, нет смысла воевать.
8.Россия и ее президент осознают свою стратегическую слабость и не желают глобальной войны с Западом. Соответственно будут приниматься усилия, чтобы ее избежать.Важно
Это не я такой умный, я просто читаю нормальную аналитику, а не визги и стоны в СМИ.