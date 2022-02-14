Война в теплой, дружеской атмосфере. Что означает для Украины часовой разговор Байдена и Путина

12.02.2022, Джозеф Байден и Владимир Путин проговорили по телефону чуть больше часа. Разговор, по сообщениям сайтов Белого Дома и Кремля, прошел в деловом конструктивном режиме. Стороны договорились продолжить консультации по широкому кругу вопросов, касающихся системы мировой безопасности. Кроме президентов, на эту же тему пообщались и их советники.

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Это все, что вам нужно знать о неминуемом российском вторжении на днях, танковых колоннах и стаях бомбардировщиков, кружащихся над нашими головами.

Важно

Стыдно перед западными СМИ. Как мы готовимся к вторжению России

Если серьезно, то лично для меня маркером того, что вторжение действительно состоится, являются два момента.

Первый: масштабная провокация на Донбассе. Сейчас там даже из рогаток не стреляют, наши военные отмечают аномальное затишье.

Второй: из России на Запад, поближе к своему баблу и собственности, рванут маститые пропагандисты вроде Соловьева. Потому что как раз они-то в теме. Пока все на месте.

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