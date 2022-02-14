Війна в теплій, дружній атмосфері. Що означає для України годинна розмова Байдена та Путіна
Маркером того, що вторгнення справді відбудеться, є масштабна провокація на Донбасі. Зараз там навіть із рогаток не стріляють, наші військові відзначають аномальне затишшя.
12.02.2022, Джозеф Байден та Володимир Путін проговорили телефоном трохи більше як годину. Розмова, за повідомленнями сайтів Білого Дому та Кремля, пройшла в діловому конструктивному режимі. Сторони домовилися продовжити консультації щодо широкого кола питань про систему світової безпеки. Окрім президентів, на цю тему поспілкувалися і їхні радники.
Це все, що вам потрібно знати про неминуче російське вторгнення днями, танкових колонах і зграях бомбардувальників, що кружляють над нашими головами.
Якщо серйозно, то особисто для мене маркером того, що вторгнення справді відбудеться, є два моменти.
Перший: масштабна провокація на Донеччині. Зараз там навіть із рогаток не стріляють, наші військові відзначають аномальне затишшя.
Другий: із Росії на Захід, ближче до свого бабла та власності, рвонуть маститі пропагандисти на зразок Соловйова. Тому що саме вони в темі. Поки що все на місці.