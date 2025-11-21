Хитрість "плану капітуляції": як Росія ненавмисно видала бажання повторити агресію через рік–два
Росія ненавмисно видала свій намір повторити агресію в Україні через рік–два після укладення миру, впевнений аналітик Олександр Кочетков. Він звертає увагу на один із пунктів плану США, в якому йдеться про заборону базування на нашій території дипломатичних літаків інших держав — це явне бажання Кремля підстелити соломку.
ПРО ДИПЛОМАТИЧНІ ЛІТАКИ У "МИРНОМУ ПЛАНІ"
Знайшов "цікавинку" у цинічному російсько-американському плані змушення жертви агресії до м’якої капітуляції.
З територіальними втратами України все відомо, про це писали та пишуть багато. Далі більшість оглядачів звертає увагу, що, згідно "хотелкам" недоімперії, Україна має скоротити чисельність ЗСУ до 250 тис., а також відмовитися від розроблення та придбання балістичних і крилатих ракет середньої дальності.
Все це начебто виглядає як побоювання Росії, що Україна після припинення бойових дій накопичить сили та ударні озброєння і почне звільняти окуповані території силою. Але насправді у засвіченому плані від РФ–США є пункт, який повністю видає справжні плани та наміри агресора.
Йдеться про заборону базування на території України дипломатичних літаків інших держав. Не тільки воєнних баз і збройних формувань, а окремим пунктом про дипломатичні літаки!Важливо
Це має сенс у єдиному випадку — якщо Росія вже зараз планує продовжити агресію проти України за рік-два. Таке продовження, зрозуміло, почнеться з повітряних ракетно-шахедних ударів, по наших аеродромах зокрема. І наявність на цих аеродромах іноземних дипломатичних літаків істотно завадить майбутній агресії Росії. Бо з російською "високоточністю" такі літаки будуть гарантовано знищені або пошкоджені, а вони вважаються територією держави, під прапором якої літають. Тобто, при бажанні це можна розцінювати як напад на країну: США, Велику Британію, Францію — ту, звідки дипломатичний літак.
Недоімперія настільки не хоче якихось ускладнень під час поновлення агресії проти України, що заздалегідь підстилає соломку, включивши пункт про заборону базування дипломатичних літаків на території України у план "м’якої капітуляції України".
