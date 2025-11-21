До Дня подяки: Зеленському надали тиждень, щоб погодитись на мирний план Трампа, — FT

Адміністрація Дональда Трампа встановила жорсткі часові рамки для переговорного процесу та вимагає від президента України Володимира Зеленського погодитися на умови мирної угоди до Дня подяки — 27 листопада.

Зокрема, Трамп вимагає від України відмовитися від підконтрольних їй територій на сході Донбасу, скоротити чисельність ЗСУ вдвічі та відмовитися від життєво важливих категорій озброєнь, пише Financial Times з посиланням на неназваних українських чиновників.

"Адміністрація Трампа встановила "агресивні" терміни, щоб встигнути представити угоду Москві до кінця листопада та завершити процес на початку грудня", — йдеться у матеріалі.

Тобто після того, як Володимир Зеленський, за задумом Білого дому, погодиться на умови США, документ планують передати РФ, а весь процес хочуть завершити до початку грудня.

Водночас українські посадовці зазначають, що низка положень документа є неприйнятними, і наразі ведеться робота над зустрічними пропозиціями.

Один із високопоставлених українських чиновників порівняв нинішній тиск із тим, який чинився під час укладання угоди про корисні копалини.

Журналісти також підкреслили, що в ЄС на мирні пропозиції Білого дому відреагували скептично.

Зокрема, верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що Брюссель "не чув про жодні поступки з російського боку", що ставить під сумнів збалансованість ініціативи.

Автори матеріалу наголосили, що наразі незрозуміло, чи вкладеться Київ у вказані строки.

