Донбасский шпагат. Что даст России признание боевиков из "ДНР" и "ЛНР"

Давайте поупражняемся в умении прогнозировать. Владимир Путин заявил, что решение о признании Россией суверенитета сепаратистов ДНР и ЛНР будет принято сегодня. До этого на совещании российского Совбеза все его члены, самые высокопоставленные российские чиновники, высказались "за".

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Будет ли сегодня признание или это последнее "китайское" предупреждение?

Аргументов за то, что дело идет к признанию, немало.

Риторика выступавших на заседании российского Собеза была жесткой и бескомпромиссной. Говорили, что "люди на Донбассе настрадались, Киев не хочет выполнять минские соглашения, а Запад лишь накачивает Украину оружием. В то же время в республиках живет уже 800 тыс. обладателей российских паспортов, а число заявок на получение гражданства составляет 1,2 миллиона". Логически рассуждая, в такой риторике места для переговоров уже нет. Фоном к происходящему является обострение на Донбассе. Вдоль линии соприкосновения растет число обстрелов, гибнут военные и гражданские с обеих сторон. Переговорный процесс как в Минском формате, так и в Нормандском, в серьезном тупике. Информационный фон тоже напряженный, даже больше, чем реальная военная обстановка. Западные СМИ и политики продолжают нагнетать ситуацию разговорами о скором вторжении РФ в Украину. Российские СМИ и власти говорят о том, что Украина готовится освободить Донбасс силовым путем. Вчера и сегодня в российских СМИ появились новости о том, что две ракеты с украинской территории упали в России, а также о том, что с боем задержана какая-то диверсионная группа. В Л/ДНР идет эвакуация мирного населения в Россию, вывезено уже около 70 тыс. человек. Планируется вывезти несколько сотен тысяч. Стратегия России в минских соглашениях – это заставить Киев вести прямые переговоры с Л/ДНР, т.е. признание их субъектности. Шаг по признанию независимости может быть частью этой игры. Концепция "русского мира" предполагает создание союзов с русскими национальными государствами. В этих рамках место ЛНР и ДНР в Союзном государстве уже приготовлено и выглядит логично.

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Но есть аргументы и против признания. И они тоже весьма значимые.

1. Происходящее сейчас на фронте выглядит как сезонное обострение. Таких обострений было немало, и последнее было меньше года назад. Так что ничего сверхъестественного в военном смысле не происходит.

Нет такого числа жертв и разрушений, которые давали бы основание заявить о беспрецедентной эскалации и тем более о геноциде, про который сегодня на российском Совбезе тоже говорили. Также нет никаких признаков и логических предпосылок к тому, что Киев реально готовит военную операцию. Уверен, что в РФ это осознают.

2. Тупик в переговорах явление тоже не новое. По большому счету, деградация переговорного процесса, которая произошла за последние два года, после некоторого оживления в первый год Зеленского, просто вернулась в 2017 год. Или в 2015-й, как было сказано сегодня на Совбезе. Само по себе это и не новость и не проблема.

Ясно, что на Зеленском, как партнере по переговорам, в России уже поставили крест – и это не сегодня произошло. Но это не значит, что крест стоит и на следующем президенте. В российской риторике Украина занимает важное место и так будет всегда.

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Признать сейчас Л/ДНР будет означать создание серьезных проблем следующему украинскому президенту, если он будет более договороспособным.

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Скажем так, это делает более лояльного к России президента Украины невозможным на многие десятилетия.

3. Главный вопрос, на который по прежнему нет ответа: зачем России признавать сепаратистские республики? Что это даст? Выборы в Госдуму уже прошли, до выборов президента далеко, значит внутренние рейтинги тут не играют роли. С точки зрения более широкой, это лишь ухудшит украино-российские отношения и еще сильнее оттолкнет Украину от России в политическом смысле.

Россия так долго, 8 лет, несмотря на все издержки, ведет игру в рамках Минских соглашений, что сейчас ломать себе всю прошлую стратегию выглядит странным. Ведь очевидно, что признание Л/ДНР — это очень серьезный удар по минским договоренностям. Фактически выход из них России, как страны-гаранта. Да, не совсем. Да, признание это не конец переговоров, а скорее, усиление позиций. Но это большой риск и для РФ тоже.

4. Если целью большой игры является невступление Украины в НАТО, то здесь стратегическая задача не решается. Скорее она будет тоже усложнена. Признание независимости Л/ДНР это первая часть балета, дальше придется их интегрировать в РФ (об этом ниже) и это, как ни крути, заставит всех игроков отвечать синхронно.

Какой на этом фоне будет ответка Запада, сейчас прогнозировать сложно. А в Киеве наоборот, будет праздник — ведь решаются сразу две задачи: — не нужно возвращать неудобный регион и вот они — новые аргументы дальнейшей интеграции на Запад. Зачем России делать такой подарок Киеву?

5. Для России важен стратегический диалог с Западом. И он только-только начался. Несмотря на то, что в России публично говорят о том, что решения нужно принимать быстро и РФ ждет ответа буквально в считанные дни, все понимают, что большие сделки с кондачка не заключаются.

Значит, если большая сделка имеет значение, а это так, то нет смысла делать ходы, которые уменьшают твое пространство для маневра.

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Признание Л/ДНР уменьшает это пространство. К тому же такой шаг сильно подкосит диалоги по линии Путин-Байден и Путин-Франция/Германия. И если для Шольца и Байдена это не так проблематично, то для Макрона это будет унизительно, ведь сейчас именно он, в преддверии своих выборов проявляет инициативу в переговорах. Зачем России унижать потенциального союзника?

6. Экономика. Признание Л/ДНР нанесет удар по российской экономике, которая структурно не так сильна, чтобы выдерживать любое напряжение бесконечно. Так, сегодня пошли вниз все российские рынки и рубль. Очевидно, что признание накладывает большие обязательства на Россию и это приведет к дополнительным затратам, которые лягут на российский бюджет, а значит и бизнес. Вряд ли последний будет счастлив этому.

7. Чисто стилистически. Сегодня было много громких слов. Но это не значит, что все их нужно принимать за чистую монету. Возьмите хотя бы признание Донбасса в границах всей Донецкой и Луганской областей, что невозможно реализовать на практике без большой войны и массовых жертв среди мирного населения.

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То, что мы видим сейчас — это мощное усиление Москвой своей переговорной позиции, можно сказать прямой шантаж, который вызовет нервозность у партнеров по переговорам. И Украина, и Запад обязаны реагировать, а значит РФ завладеет инициативой.

Это укладывается в еще советскую концепцию "рефлексивного контроля" и ассиметричные ответы, которые так любит Путин.

8. И последнее – решение о признании Л/ДНР не было принято в прямом эфире. Если бы оно было положительным, то думаю, что его бы приняли онлайн. Или по крайней мере Путин сделал бы заявление, которое показало бы, что решение уже есть. Интрига сохранена и Путин может выступить "мудрым добрым полицейским", который дает своим визави еще один шанс.

В качестве компенсации может быть сделано заявление о том, что Л/ДНР получат военные гарантии безопасности от России или какой-то иной пакет помощи.

Итог. Мой прогноз, что сегодня признания еще не будет. Но мы висим просто на волоске от этого.

Хотя какие уж тут прогнозы, когда мы имеем дело с таким мастером драмы, как Путин?

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