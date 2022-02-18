Операция "Эвакуация". Зачем жителей Донецка и Луганска массово вывозят в Россию

Никогда не выдвигал никаких конспирологических теории, ничего не предсказывал, но сейчас рискну. И буду очень рад ошибиться.

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Происходящее сейчас- нагнетание обстановки со стороны РФ. Вот эти картины выстроенных в колонны детей, призванные вызвать ассоциации с эвакуацией времен Великой Отечественной войны, сирены, толпы у военкоматов, это медиа-программа.

Украина не способна взять Донецк и Луганск силой, не планирует это делать, не проводила мобилизацию резервистов, президент, как всем известно, завтра целый день в Мюнхене, никаких признаков хоть чего то с украинской стороны, и об этом все прекрасно знают.

[ + – ] Вот такие обьявления можно увидеть в контролируемом пророссийскими сепаратистами Донецке.

Важно

Силовая дипломатия. Зачем России войска на границе с Украиной и когда они ее перейдут

Да, последние два дня идут ожесточенные обстрелы на линии разграничения, но это, увы, картина уже бывавшая привычной и ранее.

Я боюсь, что сейчас будет какая то масштабная диверсия, в результате которой РФ выдвинет нечто вроде жесткого ультиматума. Абсолютно неприемлемого для нас.

И вот тут, хотите, смейтесь, хотите, скажите, что я рассуждаю о вещах, в которых не понимаю, нам на выручку придет Запад.

[ + – ] Фото из донецких пабликов. Колонны автобусов с людьми,движущиеся по направлению к российской границе.

Важно

Окно Овертона. Как Украину будут делать нейтральной страной

И…. — немедленное и безоговорочное принятие Минска в качестве требования для выхода из кризиса.

Вижу таким образом.

Вероятность вторжения войск РФ, попыток захвата Мариуполя и тд — исключаю.

Российская Федерация хочет выйти из этой истории с принятым нами "Минском" и имиджем рукопожатного торгового партнера для Запада.

Иначе вся эта овчинка не стоит для них выделки.