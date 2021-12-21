Тотальный блеф и головокружение от успехов. С чем заканчивают 2021 год украинские политики

Коротко о политической картине парламентских партий, и перспективе, если ситуация не изменится.

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1. Голос - тотальный развал

Единственная политическая сила, умудрившаяся полностью потерять рейтинг находясь в оппозиции.

Причина- демонстративные атаки на суверенитет Украины в вопросах осуществления правосудия, борьбы с коррупцией, экономики, позиционирование себя как "представителей Запада" с элементами риторики Порошенко.

Ситуация не исправляется ничем, никем, про Голос как политическую силу можно забыть навсегда.

2. Батькивщина - Золотое время для Юлии Владимировны

Практически все действия власти подпадают под "естественную" критику Батькивщины, то есть, оппозиционный тренд полностью комфортен.

Никаких свежих идей нет, никаких новых шагов нет, но ситуация в стране, особенно в энергетике, несколько подпитывает собственного избирателя.

Перспективы- улучшить свой результат примерно в полтора раза, процентов до 8, если какая то из новых полит сил не заберет избирателя, что скорее всего и случится.

В этом случае, сохранить свое нынешнее представительство в парламенте, но точно стать участником коалиции.

3. ОПЗЖ - легкое головокружение от успехов, несколько не подтвержденное реалиями

Надежда на то, что избирателю осточертел порохоботский курс власти, и он готов его ревизионировать на выборах.

Тезис справедливый в первой части, но не имеющий отношения непосредственно к ОПЗЖ во второй.

Многочисленные небольшие политпроекты, ориентированные на юго-восток, активно рейдерят избирателя у ОПЗЖ, и даже не преодолея барьер, крадут проценты.

Перспектива- 55-60 мандатов и роль оппозиции, возможность конфигурации с вхождением в большинство- исключаю.

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4. ЕС - тотальный блеф

ЕС уверенно и прочно уперся в электоральный потолок, держа своего избирателя максимально мобилизованным постоянно и вернув сегмент, ранее украденный Голосом, но это все.

12-15% максимум, причем чем больше ЕС накачивает армовиром своего избирателя, тем активней избиратель, которому этот армовир осточертел еще при Петре Алексеевиче.

Никаких возможностей для роста нет, никаких попыток снизить политическую упоротость и побороться за умеренного избирателя нет, но есть тотальное доминирование в гуманитарно-идеологическом курсе.

Которое позволяет решать главную задачу- стать старшим партнером в коалиции будущего парламента, даже заведя туда всего лишь человек 40.

Забегая вперед- участие любого политпроекта в коалиции с ЕС отправляет его в политическую могилу гарантированно, глобальная цель ЕС- премьерство Порошенко, что прямо противоречит глобальной цели Батькивщины- премьерству Тимошенко.

5. Слуга Народа - тут без слез сложно

Полнейшая катастрофа, знаете, тот случай, когда школьников пол часа не в состоянии построить на линейку первого сентября.

Тотальное отсутствие хоть какой то идеологии делает невозможным разговор с избирателем в принципе, когда уже всем стало понятно, что большие проекты, реальные и мифические, как то Большая Стройка, миллиард деревьев и прочие диджитализации и реформы судов его не интересуют совсем, как, кстати, и деолигархизация.

Боязнь попасть под критику порохоботов обусловила их полное идеологическое доминирование руками СН, а это именно то, против чего избиратель СН проголосовал.

Языковая дискриминация, героизация коллаборантов, радикалы на улицах, третьесортные порохоботы во власти и полное отребье в качестве провластных ломов делает для оскорбления собственного избирателя больше, чем могло присниться в кошмарном сне.

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В идеологическом плане Слуга Народа полностью подпала под Порошенко, в социальных, экономических, судебных, правоохранительных и антикоррупционных повестках- под Голос, который стал рекордсменом по количеству зачем то принятых Радой законов.

В итоге - рейтинг СН это ее рейтинг в 2019 году, минус рейтинг ЕС, минус рейтинг Голоса и минус симпатики некоторых тезисов ОПЗЖ, за саму ОПЗЖ голосовать не хотевшие.

В остатке - только очень небольшой процент крайне пассивного избирателя, который полностью деморализован и сам не может объяснить хотя бы себе, по какой причине он поддерживает власть.

В отличие от ЕС, СН имеет колоссальные резервы для электорального маневра, но без построения идеологии, анализа ошибок и неудач, эти резервы мифические.

На выборах 10% максимум, без учета возможности кражи голосов на местах, в случае, если удастся ответить на вопрос, кто поведет партию на выборы, и в отсутствие энергетической, военной и социальной катастроф.

В противном случае 0 сразу, в течение месяца.

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В будущем парламенте перспектива ужасная, 45-50 голосов, ни одного комитета, министра, нулевое влияние на ситуацию, роль мальчика для битья. В коалицию возьмут, но открывать рот запретят, даже чтоб отпроситься выйти в туалет.

В целом вот так, но еще пару слов, чтобы было понятно, почему у партии власти иначе и быть не может.

Дело в том, что Порошенко ехал на Больших Вещах.

И Больших, это не про стройку, там были легенды про гиперлуп и колупание дорог в обычном режиме, не более.

Он сформировал для избирателей следующий пакет:

1. Безвиз для всех.

2. Томос, закон о языке и декоммунизацию для своего избирателя.

Мобилизовал этим своего избирателя и прикрылся от любой критики с его стороны отсылками к Армии и Майдану.

Все было очень точно рассчитано, кроме одного- этого избирателя оказалось всего лишь четверть от общего количества, и хватило только на то, чтобы сохранить ЕС в парламенте.

Но тем не менее, расчет был, а у Слуги Народа ничего подобного нет и близко.

И, предполагаю, уже и не будет, поэтому и…

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