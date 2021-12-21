Тотальний блеф і запаморочення від успіхів. Із чим закінчують 2021 рік

Коротко про політичну картину парламентських партій і перспективу, якщо ситуація не зміниться.

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1. "Голос" – тотальний розвал

Єдина політична сила, яка примудрилася повністю втратити рейтинг, перебуваючи в опозиції.

Причина – демонстративні атаки на суверенітет України в питаннях здійснення правосуддя, боротьби з корупцією, економіки, позиціонування себе як "представників Заходу" з елементами риторики Порошенка.

Ситуація не виправляється нічим, ніким, про "Голос" як політичну силу можна забути назавжди.

2. "Батьківщина" – золотий час для Юлії Володимирівни

Практично всі дії влади підпадають під "природну" критику Батьківщини, тобто опозиційний тренд є повністю комфортним.

Ніяких нових ідей немає, жодних нових кроків немає, але ситуація в країні, особливо в енергетиці, трохи підживлює свого виборця.

Перспективи — поліпшити свій результат приблизно в півтора рази, відсотків до 8, якщо якась із нових політ сил не забере виборця, що, швидше за все, й станеться.

У цьому випадку зберегти своє нинішнє представництво в парламенті, але точно стати учасником коаліції.

3. ОПЗЖ — легке запаморочення від успіхів, дещо не підтверджене реаліями

Надія на те, що виборцю набрид порохоботський курс влади і він готовий його ревізіонувати на виборах.

Теза справедлива в першій частині, але не має відношення безпосередньо до ОПЗЖ у другій.

Численні невеликі політпроєкти, орієнтовані на південний схід, активно рейдерять виборця в ОПЗЖ і навіть, не подолаючи бар'єр, крадуть відсотки.

Перспектива — 55-60 мандатів і роль опозиції, можливість зміни із входженням у більшість виключаю.

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4. ЄС – тотальний блеф

ЄС упевнено та міцно вперся в електоральну стелю, тримаючи свого виборця максимально мобілізованим постійно і повернувши сегмент, раніше вкрадений "Голосом", але це все.

12-15% максимум, причому чим більше ЄС накачує армовіром свого виборця, тим активнішим є виборець, якому цей армовір набрид ще за Петра Олексійовича.

Жодних можливостей для росту немає, жодних спроб знизити політичну впертість і поборотися за поміркованого виборця немає, але є тотальне домінування в гуманітарно-ідеологічному курсі.

Яке дозволяє вирішувати головне завдання — стати старшим партнером у коаліції майбутнього парламенту, навіть завівши туди лише людей 40.

Забігаючи наперед — участь будь-якого політпроєкту в коаліції з ЄС відправляє його в політичну могилу гарантовано, глобальна мета ЄС — прем'єрство Порошенка, що прямо суперечить глобальній меті "Батьківщини" — прем'єрству Тимошенко.

5. "Слуга народу" – тут без сліз складно

Цілковита катастрофа, знаєте, той випадок, коли школярів пів години не можна вишикувати на лінійку першого вересня.

Тотальна відсутність будь-якої ідеології унеможливлює розмову з виборцем у принципі, коли вже всім стало зрозуміло, що великі проєкти, реальні та міфічні, як Велика удівництво, мільярд дерев та інші диджиталізації та реформи судів його не цікавлять зовсім, як, до речі, і деолігархізація.

Боязнь потрапити під критику порохоботів зумовила їхнє повне ідеологічне домінування руками СН, а це саме те, проти чого виборець СН проголосував.

Мовна дискримінація, героїзація колаборантів, радикали на вулицях, третьосортні порохоботи у владі та повні покидьки як провладні ломи робить для образи власного виборця більше, ніж могло наснитися у кошмарному сні.

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В ідеологічному плані "Слуга народу" повністю підпала під Порошенка, у соціальних, економічних, судових, правоохоронних та антикорупційних повістках —під "Голос", який став рекордсменом за кількістю навіщось прийнятих Радою законів.

У підсумку рейтинг СН — це її рейтинг у 2019 році, мінус рейтинг ЄС, мінус рейтинг "Голосу" та мінус симпатики деяких тез ОПЗЖ, які за саму ОПЗЖ голосувати не хотіли.

У залишку — лише дуже невеликий відсоток украй пасивного виборця, який повністю деморалізований і сам не може пояснити хоча б собі, чому він підтримує владу.

На відміну від ЄС, СН має колосальні резерви для електорального маневру, але без побудови ідеології, аналізу помилок і невдач ці резерви міфічні.

На виборах 10% максимум, без урахування можливості крадіжки голосів на місцях, якщо вдасться відповісти на запитання, хто поведе партію на вибори, та за відсутності енергетичної, військової та соціальної катастроф.

В іншому випадку 0 відразу, протягом місяця.

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У майбутньому парламенті перспектива жахлива, 45-50 голосів, жодного комітету, міністра, нульовий вплив на ситуацію, роль хлопчика для биття. У коаліцію візьмуть, але відкривати рота заборонять, навіть щоб відпроситися вийти в туалет.

Загалом ось так, але ще кілька слів, аби було зрозуміло, чому в партії влади інакше й бути не може.

Справа в тому, що Порошенко виїжджав на Великих Речах.

І Великих — це не про будівництво, там були легенди про гіперлуп і колупання доріг у звичайному режимі, не більше.

Він сформував для виборців наступний пакет:

1. Безвіз для всіх.

2. Томос, закон про мову та декомунізацію для свого виборця.

Мобілізував цим свого виборця та прикрився від будь-якої критики з його боку посиланнями до Армії та Майдану.

Все було дуже точно розраховане, крім одного — цього виборця виявилося лише чверть від загальної кількості, і вистачило лише на те, щоб зберегти ЄС у парламенті.

Проте розрахунок був, а у "Слуги народу" нічого подібного немає і близько.

І, припускаю, вже й не буде, тому і…

Першоджерело.