Навіщо вмирати за Данциг? Чому німці не хочуть допомагати Україні у її конфлікті з Росією

Істерика МЗС України загалом, і посла України в Німеччині Мельника зокрема щодо позиції німців говорить лише про одне. Ні МЗС, ні посол не знають історії, і не розуміють, як влаштована влада, яка хоче бути владою, а не бути нею призначеною.

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Так от, суть у тому, що влада, і німецька зокрема, орієнтується на свого виборця, німецького громадянина.

Так, зважає на всі моменти, і бере до уваги всі партнерські відносини, але головний орієнтир — позиція самих німців. Звичайних німців, водіїв, пекарів, робітників, продавців, найпростіших рядових.

І ось тут варто було б підучити історію, аби зрозуміти, чому ми б'ємося бараном у зачинені ворота, викликаючи у тих же німців дедалі більше роздратування.

У травні 1939 року у Франції вийшла стаття, що називалася "Вмирати за Данциг". Йшлося про німецький ультиматум Польщі, а конфлікт навколо Данцига (нинішнього Гданська) тривав щонайменше рік, це тільки в нас прийнято вважати, що Німеччина напала на Польщу раптово і з бухти-барахти.

Так ось, суть статті була дуже проста, на біса нам, Франції, ця історія, цей конфлікт, Польща, Данциг, це суперечить нашим інтересам, простіше задовольнити апетит Гітлера і займатися своїми справами.

Простіше, ніж реагувати на "істеричну поведінку поляків", втягувати Європу в непотрібну їй війну, вмирати за "безвідповідальних польських політиків" та Польщу, "не здатну вести хоч якусь тривалу війну".

Тут будь-хто може цілком резонно заперечити, що це абсурд і маячня, бо в жовтні 1938-го німцям уже віддали Судети, потім вони забрали всю Чехословаччину, тепер уже вимагали Данциг, тобто ніякого апетиту агресора це не зменшувало. І такі критики будуть цілком праві.

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З усіх поглядів, крім погляду традиційного французького буржуа. Або робітника. Яким триста років наплювати на те, кому належать Варшава чи Прага, не Париж же ділять!

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Ця теза — "Навіщо воювати за Данциг?", — набула тоді підтримки чверті французів, викликала істерику поляків, авторка тієї статті в результаті, через кілька років, вже в окупованій німцями Франції стала колаборанткою, але суті суспільних настроїв на момент виходу статті це не змінює ніяк.

[ + – ] 1939 рік. Німецьке населення Данцига на демонстрації за приєднання міста до Третього Рейху.

І в Британії, через два роки, повторилася та сама історія. Так, Британія оголосила війну Рейху через напад на Польщу, і почала війну на морі.

Так, Британія через рік боролася у Франції і змушена була евакуювати звідти свої війська. Але і Польща, і Франція, та інші Бельгії впали, то за що воювати далі?

Черчиллю було дуже складно пояснити простому британцю, чому він, цей самий британець, повинен платити та вмирати за проблеми поляків та французів.

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Невідомо, як би він упорався, якби йому на допомогу не прийшов Гітлер, розпочавши бомбардування Британії і максимально замотивувавши її громадян.

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Так ось, за минулі 80 років, думка європейського обивателя не змінилася ніяк. Крім того, що він звик до певного комфорту, і хоче, щоб у квартирі завжди були як мінімум світло та тепло за доступною ціною.

Будь-якого обивателя, не тільки європейського, ми теж не прийшли в захват від перспективи розселити в себе афганських біженців, тож ми для німців нічим не відрізняємося від афганців.

Тут можна було ще багато написати про спадщину Другої Світової у свідомості німців, про небажання бачити будь-який конфлікт, побоювання біженців тощо, але це вже деталі.

Питання сформульоване вичерпно: "Навіщо помирати за Данциг?" І істериками та докорами посла на нього не відповісти ніяк.

Першоджерело.