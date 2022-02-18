Операція "Евакуація". Навіщо мешканців Донецька та Луганська масово вивозять до Росії
Те, що наразі відбувається в Донецьку та Луганську, — нагнітання обстановки з боку РФ з метою створення якогось casus belli, результатом якого стане підтриманий Заходом жорсткий ультиматум про негайне і беззастережне ухвалення Україною Мінських угод.
Ніколи не висував жодної конспірологічної теорії, нічого не передбачав, але зараз ризикну. І дуже радий помилитися.
Те, що відбувається зараз — нагнітання обстановки з боку РФ. Ось ці картини збудованих у колони дітей, покликані викликати асоціації з евакуацією часів Великої Вітчизняної війни, сирени, юрби біля військкоматів, це медіа-програма.
Україна не здатна взяти Донецьк і Луганськ силою, не планує це робити, не проводила мобілізацію резервістів, президент завтра цілий день у Мюнхені, жодних ознак хоч чогось з українського боку, і про це всі чудово знають.Важливо
Так, останні два дні йдуть запеклі обстріли на лінії розмежування, але це, на жаль, картина, що вже була звичною і раніше.
Я боюся, що зараз буде якась масштабна диверсія, внаслідок якої РФ висуне щось на зразок жорсткого ультиматуму. Абсолютно неприйнятного для нас.
І ось тут, хочете, смійтеся, хочете, скажіть, що я розмірковую про речі, на яких не розуміюся, нам на допомогу прийде Захід.Важливо
І…. — негайне та беззастережне ухвалення Мінська як вимога для виходу з кризи.
Бачу такий спосіб.
Імовірність вторгнення військ РФ, спроб захоплення Маріуполя тощо — виключаю.
Російська Федерація хоче вийти з цієї історії з ухваленими нами "Мінськом" та іміджем рукостисненого торгового партнера для Заходу.
Інакше вся ця "овчинка" не варта для них вичинки.