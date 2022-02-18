Операція "Евакуація". Навіщо мешканців Донецька та Луганська масово вивозять до Росії

Ніколи не висував жодної конспірологічної теорії, нічого не передбачав, але зараз ризикну. І дуже радий помилитися.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Те, що відбувається зараз — нагнітання обстановки з боку РФ. Ось ці картини збудованих у колони дітей, покликані викликати асоціації з евакуацією часів Великої Вітчизняної війни, сирени, юрби біля військкоматів, це медіа-програма.

Україна не здатна взяти Донецьк і Луганськ силою, не планує це робити, не проводила мобілізацію резервістів, президент завтра цілий день у Мюнхені, жодних ознак хоч чогось з українського боку, і про це всі чудово знають.

[ + – ] Ось такі оголошення можна побачити в контрольованому проросійськими сепаратистами Донецьку.

Важливо

Силова дипломатія. Навіщо Росії війська на кордоні з Україною та коли вони його перейдуть

Так, останні два дні йдуть запеклі обстріли на лінії розмежування, але це, на жаль, картина, що вже була звичною і раніше.

Я боюся, що зараз буде якась масштабна диверсія, внаслідок якої РФ висуне щось на зразок жорсткого ультиматуму. Абсолютно неприйнятного для нас.

І ось тут, хочете, смійтеся, хочете, скажіть, що я розмірковую про речі, на яких не розуміюся, нам на допомогу прийде Захід.

[ + – ] Фото з донецьких пабліків. Колони автобусів з людьми, що рухаються в напрямку до російського кордону.

Важливо

Вікно Овертона. Як Україну робитимуть нейтральною країною

І…. — негайне та беззастережне ухвалення Мінська як вимога для виходу з кризи.

Бачу такий спосіб.

Імовірність вторгнення військ РФ, спроб захоплення Маріуполя тощо — виключаю.

Російська Федерація хоче вийти з цієї історії з ухваленими нами "Мінськом" та іміджем рукостисненого торгового партнера для Заходу.

Інакше вся ця "овчинка" не варта для них вичинки.