Що від нас потрібно Путіну. Чому Україні не варто боятися СРСР 2.0

Стало чомусь модним останні три дні писати — РФ хоче відновити СРСР 2.0. І тому, мовляв, ось це все.

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Якщо коротко, це маячня, СРСР Путіну триста років не потрібен. Не потрібна Прибалтика, будувати там заводи та вигадувати якісь заняття місцевим жителям, не потрібен Узбекистан, не потрібна Киргизія, ні чорта не потрібно, зокрема й Україна.

У сучасному світі це пасив, а не актив, навіть мати навколо весь пояс колишніх республік відверто ворожих дешевше, ніж їх годувати.

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Озброєний нейтралітет. Як відмова від НАТО врятує Україну від перетворення на територію хаосу

Нічого це володіння колишніми територіями вже не дає, ні економічно, як я вже сказав, ні щодо безпеки, ні політично, ніяк.

Не вірите, просто візьміть будь-який політичний процес і додайте до нього вплив Естонії. Або Молдови.

Можете додати, а можете забрати, а можете в сумі Естонії, Латвії, Литви та Молдови разом із Таджикистаном та Вірменією, і що? І нічого, жодного процесу цього не помітять.

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Навіщо вмирати за Данциг? Чому німці не хочуть допомагати Україні у її конфлікті з Росією

Можна туди ж вписати Україну, і теж ніяк результат не зміниться, ніяк.

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Вибір України: шлях Фінляндії чи війна з Росією

Триста років Росії не потрібен ні новий, ні старий Радянський Союз, вистачить уже цю дурницю жувати, повторювати безглузду мантру, немов стара дівчина, яка все життя думає, що її кожен мріє схилити до розпусти.

Ні, хочуть заблокувати НАТО і примусити Київ до виконання "Мінська".

І все.

А ці фантазії, вони напевно покликані підігрівати почуття власної важливості, значущості, цінності. Але в них немає жодного зв'язку з реальністю.

А вона сувора, ми залишаємось наодинці із самими собою за будь-яких розкладів.

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