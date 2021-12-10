Вибір України: шлях Фінляндії чи війна з Росією

Чи можна уникнути війни?

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Шансів небагато, але вони є. І всі вони пов'язані так чи інакше з відмовою України від спроб вступу до НАТО.

Власне, про це днями натякнув Голова Мюнхенської Конференції з безпеки Вольфганг Ішингер, який запропонував Україні орієнтуватися на фінську модель бути в ЄС, але не в НАТО.

Переговори Путіна та Байдена нічого не дадуть, як нічого не дала їхня женевська зустріч у тому ж складі, з тієї простої причини, що цілі сторін прямо протилежні та жоден компроміс неможливий.

Путін наполягає на письмових гарантіях того, що Україну не буде прийнято до НАТО, а йому відповідають, що не треба хвилюватися, адже НАТО це оборонний союз. Ніхто Путіну жодних гарантій не надасть. Але це розв'язує Путіну руки і за таких умов війна все одно неминуче розпочнеться.

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Мене завжди дивувала наївність українського керівництва, яке всерйоз вірить, що Росію можна зупинити санкціями. Історія вже неодноразово довела, що за допомогою санкцій неможливо змінити політику країни, на яку накладаються санкції. Росія все життя жила під санкціями Заходу, для неї це норма, іншого життя вона, в принципі, не знає. Та й не може Захід застосувати проти Росії такі санкції, які похитнули б політичний режим у Росії.

Відключення від SWIFT? Росія вже давно до цього підготувалася. Платежі сповільняться, але не зупиняться. Та й не вірю я, що через захоплення Росією низки областей України, Захід піде на такий захід.

Арешт активів російських олігархів? Болісно, але тільки посилить політичний режим Путіна. У відповідь Росія заарештує активи західних компаній, яких також є чимало.

Відмова від російського газу? Європа до цього точно не готова.

Загалом немає таких санкцій, які б змусили Росію змиритися з вступом України до НАТО.

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Саме з цієї причини Путін кілька разів досить впевнено заявив про "червоні лінії": будь-яка спроба втягнути Україну в НАТО або якимсь іншим військовим способом освоїти її територію з боку США означатиме негайну війну. У Росії все до цього вже готове.

Чи може Україна вступити до НАТО?

Я вже кілька разів писав, що може. Але тільки після масштабної війни з Росією та ймовірної втрати значної частини території та… через дуже багато років.

Коли парламент попереднього скликання записав у Конституцію мету вступу до НАТО, то поставив країну на межу війни.

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Уникнути її можна лише відмовившись від цієї мети і вимагаючи від світової спільноти гарантій безпеки. Але, одного разу обравши позаблоковий статус, надалі треба не смикатися, а поводитися відповідально, як належить позаблоковій країні. Приклад такої відповідальної поведінки — та сама Фінляндія.

Хто хоче уникнути війни, повинен сам прикладати зусилля, щоб її уникнути.

Ну, а якщо дуже хочеться вічно перебувати в образі жертви, то ніхто нам перешкоджати в цьому бажанні не буде.

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