Стратегічна невизначеність. Чи можливий сьогодні позаблоковий статус України

В умовах сучасної "стратегічної невизначеності" та нової багатополярності можна констатувати, що зовнішня політика України останнього двадцятиліття — це в основному список криз і загроз, зрідка розбавлений успіхами переважно недержавних акторів — бізнесу, діячів спорту та культури; та юридичним оформленням курсу на досягнення членства в ЄС та НАТО.

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Українські політики та дипломати продовжують грати партитуру, у якій нібито перед Україною стоїть вічне питання про вибір: з ким бути — з ЄС і НАТО чи з РФ та ЄЕС, з Польщею, Британією чи Туреччиною? Король, Цар чи Султан?

А чи потрібно нам це взагалі?

Адже в сьогоднішньому світі існує понад десяток військових чи військово-політичних союзів: від 40 до 60 країн світу входять до військово-політичних союзів, понад 30 уклали міжнародні договори у сфері безпеки та оборони.

Водночас більшість країн світу (із 197 визнаних) де-факто є позаблоковими або мають "нейтральний статус". А близько 120 країн світу входять до "Руху неприєднання" — міжнародної організації, створеної на принципах неучасті у військових блоках.

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Але поняття "нейтралітет" необхідно чітко розмежовувати із "позаблоковим статусом".

Постійний "нейтралітет" містить три базові заборони на дії нейтральних країн:

не брати участі

і не надавати збройні сили для війни між іншими державами або свою територію для використання для тих, що воюють;

не дискримінувати тих, що воюють, у постачанні їм зброї та товарів військового призначення.

Але головна особливість "нейтральності" — це те, що це міжнародно визнаний правовий статус, яким одні держави (міжнародні організації) наділяють інших.

Проголосити себе "нейтральним" мало, необхідно, щоб цю "нейтральність" підтримали (надали/подарували) та визнали інші держави.

Причому – документально – у вигляді договору чи угоди. Тільки тоді її можна вважати такою, що відбулася і функціонує.

"Позаблоковість" же – це самовизначення держави, яке потребує міжнародно-правового закріплення, і може бути змінено в односторонньому порядку. Вона передбачає відмову від постійного членства у спілках, але не зобов'язує не брати участі в конфліктах або укладати договори із спілками. Позаблоковий статус не накладає обмежень на відрядження військових контингентів до миротворчих сил міжнародних організацій; не забороняє укладати оборонні угоди з будь-якими військовими союзами та окремими державами залежно від кон'юнктури; не поширюється на економічну сферу.

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"Позаблоковість", на відміну від "нейтральності", не обмежує державний суверенітет у зовнішній політиці натомість на обіцянки безпеки та не тягнення до конфліктів, але покладає тягар відповідальності на "позаблокову" державу за необхідністю гарантувати самостійно свою безпеку (зокрема і шляхом формування широкої системи договорів).

У сучасному світі позаблокові та нейтральні держави домінують у Латинській Америці, Африці, Азії, але в меншості в Європі та Північній Америці.

Особливість Європи та Північної Америки значною мірою обумовлена двома світовими війнами та тривалою холодною війною проти СРСР. Тому зараз у Європі лише Австрія, Ірландія, Швейцарія, Швеція, Мальта, Молдова та Фінляндія дотримуються принципу нейтралітету чи позаблоковості. Хоча й реалізовано цей статус у них по-різному.

Зокрема, Швейцарія має "нейтральний" статус з 1815 — після Наполеонівських воєн і за рішенням Віденського конгресу. Австрія змушена була ухвалити нейтралітет, який забезпечив виведення радянських військ із країни у 1955 році. Подібним чином нейтральною стала і Фінляндія — через договір із СРСР 1948 року за підсумками поразки у Другій світовій війні, що дозволило країні зберегти незалежність та уникнути комуністичної моделі управління. Міжнародно визнаний правовий нейтральний статус мають також Туркменістан (отримано рішення ООН), Камбоджа та Лаос.

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Чи можливий сьогодні нейтральний статус України? Швидше за все, ні. Насамперед, через відсутність геополітичного консенсусу навколо долі України. По-друге, через економічну та військову слабкість країни, нездатність ефективно захистити свої інтереси та домагатися цього статусу.

Чи реальний "позаблоковий статус"? Так. Більше того, ми з 1991 року і досі де-факто та де-юре є "позаблоковою державою", яка просто не навчилася використовувати переваги такого статусу.

Класичним прикладом позаблокової країни є Швеція. За часів холодної війни самопроголошений статус Швеції визначався так: "Позаблоковість у мирний час, націлена на нейтралітет під час війни". Позаблоковість Швеції завжди мирно співіснувала із постійними спробами створити регіональні політичні, економічні, а часом і військово-політичні альянси під шведським лідерством.

Курс Швеції на позаблоковість забезпечувався створенням сильної армії та гарантією підтримки країн НАТО в разі зовнішньої агресії. Протягом 50-60 років Швеція активно та успішно здійснювала свою програму створення ВПК та ядерної зброї, ця країна посідає в Європейському Союзі певною мірою особливу позицію, не підтримуючи ідею спільної європейської оборони. Водночас, Швеція активно співпрацює з НАТО в межах Ради Євроатлантичного партнерства (РЄАП), програми "Партнерство заради миру" (ПЗМ).

Шведський досвід цілком застосовний і в нинішній Україні. Але зовнішньополітична стратегія України все ж таки має базуватися на принципах рівнонаближеності до впливових суб'єктів міжнародної системи та регіонального співробітництва в контексті концепції "Великої Європи" як особливої континентальної геополітичної системи відносин. Саме "рівнонаближеності", а не "рівновіддаленості".

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Це гарантує Україні збереження транзитного економічного потенціалу та наявність диверсифікованих балансів у зовнішній політиці. Каркас системи принципів зовнішньої політики, крім "рівнонаближеності", мають скласти прагматизм, економікоцентризм, розвиток власних збройних сил, демонополізація, ресуверенізація, ухилення від конфліктів на своїй території, системність і послідовність.

Позаблоковий статус гарантує не лише зовнішню безпеку та економічну вигоду, а й внутрішню стабільність в українському суспільстві, оскільки понад 34% населення України практично рівномірно в регіонах (що саме по собі є унікальним) підтримують ідею позаблоковості.

І кількість прихильників "позаблоковості" за останніх 6 років зросла як мінімум на третину.

[ + – ] Кількість прихильників "позаблоковості" за останні 6 років зросла в Україні як мінімум на третину.

"Позаблокові" українці – це центр української політичної системи, який дозволяє балансувати інтереси "прозахідно" або "просхідно" налаштованих громадян. Якоюсь мірою "незалежність" та "самостійність" — це стратегічне історичне бажання українців.

До того ж, саме на принципах "нейтральності" та "позаблоковості" спочатку створювалася держава Україна – це частина нашого громадського договору. Подивіться Декларацію про державний суверенітет від 16.07.1990 р. (що стала основою Акту проголошення незалежності).

[ + – ] Фрагмент із Декларації від державного суверенітету України щодо принципів політики безпеки та основ зовнішньої політики.

Політика позаблоковості не заважає максимально наблизитися до ЄС, активно співпрацювати з НАТО за одночасного повноцінного розвитку відносин з Китаєм та нормалізацією відносин з Російською Федерацією, не розриваючи ці вектори, не створюючи і не втягуючись у конфлікти. Глобальні країни в сучасному світі – США, РФ, Китай та інші – поводять себе як позаблокові (навіть входячи у військові та економічні союзи), переслідуючи свої національні інтереси.

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Одужання від алкогольної залежності починається із визнання факту: "Я алкоголік". Ось і Україна схожа на "зовнішньополітичного алкоголіка", якому, щоб почати одужувати, треба визнати: "Насправді ми позаблокова держава і ще довго нею залишатимемося".

Позаблоковість гарантує нам внутрішню збалансованість та зовнішню безпеку, хоч і потребує дипломатичної майстерності та ставки на власні ресурси, розвиток збройних сил та економіки.

І зовнішня політика держави має будуватися, виходячи з цього принципу. Вона дозволить тверезо дивитися на світ власними очима, зберегти незалежність і суверенітет, брати на себе відповідальність та вирішувати реальні проблеми політичного та економічного характеру — а не бути об'єктом політики на зовнішній арені чи полем для геополітичного гольфу.