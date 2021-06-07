Ворог мого ворога. Хто прийде на допомогу Україні, якщо в неї сильні супротивники і немає друзів

Часто, коли мова заходить про друзів або партнерів України, можна почути, що в нашої країни є тільки два варіанти. Це мати у своїх патронах Росію, або США, ЄС і Західний світ. Є, звичайно ж, і більш екзотичні пропозиції. Наприклад, горезвісний Інтермаріум або подібні проекти. Це все дуже захопливо, але якщо говорити серйозно, що робити, коли ти не світова держава, і взагалі дуже слабкий?

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Адже буває так, що ти слабкий. Навіть не як країна, а як індивід. Або слабкий твій рух. Або твій народ, він ізгой і всякий хоче його образити. Що робити в такій ситуації? Адже добре, коли в тебе є великі і сильні друзі. Багаті, впливові, щедрі. Але якщо їх немає?

А ми бачимо, що в України навряд чи є друзі серед великих гравців. Не потрібно себе тішити ілюзіями. У разі повномасштабної війни з Росією, за Україну ніхто воювати не буде. Ні США, ні країни ЄС.

Але як тоді бути? Загинути? Коли немає друзів — це півбіди, але ж ворогів ніхто не скасовував. Їхній легіон, вони сильні, і кожен з них бажає тобі горя. Адже ми розуміємо, що ворог це не тільки Росія. Коли країна в кризі й ослаблена, всякий хоче урвати свій шматок.

Потрібно пам'ятати важливу річ: у цих ворогів теж є свої вороги. На цьому базується "периферійна філософія", або "союз провінцій".

Йдеться про те, що немає сенсу шукати союзників серед великих гравців, адже твоя слабкість призведе до того, що в такому союзі ти будеш обслуговувати сильних.

Найефективніше шукати союзників серед таких же слабких і витіснених на "периферію" світу \ суспільства \ політики. Союзи, побудовані не на дружбі (слабкі не можуть дружити, оскільки змушені виживати, тобто підлаштовуватися), а на спільності інтересів. Перший крок у такому підході це послуга, і тільки потім прохання.

Класичний приклад "периферійної філософії" — це історія освіти Ізраїлю на початку 20-го століття. Євреї, розуміючи, що друзів у них немає, шукали союзи всередині Ефіопії, серед повстанців на півдні Судану, в Ірані і, звичайно ж, серед курдів.

Реувен Шілоах — майбутній перший директор ізраїльської зовнішньої розвідки "Моссад" ще до утворення держави Ізраїлю багато працював в Іраку і там у горах налагоджував зв'язки з курдами. Він створив потужні і широкі мережі зв'язків. І це ще в далекому 1931 році. Ще до приходу нацистів до влади, до Голокосту, до всіх трагедій і бід.

Курди потім стануть постійними супутниками Ізраїлю. Ні, не друзями, друзів у євреїв ніколи не було, немає і зараз.

Союз Ізраїлю з курдами не завадив Моссаду здати туркам у 1999 році курдського лідера Абдуллу Оджалана. Мурат Карайилан, лідер курдських партизанів, уже у 2012 році картав ізраїльського "журналіста" Ітая Енгеля за таку співпрацю з турками, коли той гостював у курдів у горах. Мовляв, Ізраїль допоміг туркам зловити Оджалана, продає туркам зброю. У відповідь Енгель тільки гірко зітхав.

Про що точно вони говорили, ми не дізнаємося ніколи, але ми точно знаємо, що є тісний зв'язок між курдами та євреями в Ізраїлі.

[ + – ] Ітай Енгель з лідером апочистів Муратом Карайиланом і курдами-партизанами. Фото з відкритих джерел. 2012 і 2014 рік.

Союз Ізраїлю та Азербайджану — ще один приклад такої "периферійної філософії". В обмін на нафтодолари і допомогу у вирішенні "іранської проблеми", Ізраїль щедро забезпечив азербайджанців технологіями.

Більше не довіряючи союзам із сильними, Ізраїль легко змінює своїх старших "господарів". СРСР на Францію, а потім Францію на США, а США, можливо, на КНР, адже вже не перший рік налагоджуються тісні економічні та технологічні зв'язки Ізраїлю і Піднебесної.

Незмінним залишається лише союз з "периферією", з курдами, азербайджанцями, суданцями, іракцями, Ліваном, українцями, афганцями, лівійцями і багатьма іншими. У маленьких і слабких не буває справжніх друзів, але бувають спільні вороги.

Важливо

Війна в Ізраїлі. Хто виграв, хто програв і чому рано "ховати" конфлікт

І часто ці союзи неформальні, закриті, залаштункові. Створення міцних зв'язків, створення розгалужених мереж — ключ до виживання у світі, повному хижаків і держав-гвалтівників.

У мене немає сумнівів, що Україні замість постійного запобігання перед великими гравцями, потрібно шукати союзи з такими ж слабкими і витісненими на периферію країнами. Адже навіть Туреччина, ця сильна і впливова держава — це не друг, а ситуативний партнер, адже ні в кого немає сумнівів, що вона кине Україну, як тільки їй це стане вигідно.

Але хто стане цими новими союзниками України? Може бути, країни Африки? Чи вистачить політичної волі в керівників України придивитися всерйоз до концепції "периферійної філософії"? Наскільки будуть міцними ці неформальні зв'язки? Усе це відкриті і, як мені бачиться, дуже важливі питання.