"Вгризлись на територію ворога": чому Україна виводить сили з Курської області, — OSINT

Аналітики підкреслили, що російські війська звільняють "майже пусті села", які можна було б відбити. Однак РФ успішно застосувала свою головну тактику, позбавивши ЗСУ такої можливості.

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Українські сили залишають Курську область. Це було очікувано, питання лише полягало в тому, коли виведення військ відбуватиметься. Про це 12 березня повідомили в OSINT-спільноті "Гарбуз".

Аналітики зауважили, що в їхньому "робочому" оточенні такого успіху не очікували. Україні вдалося утримувати контроль над районним центом Суджа протягом 218 днів. Для порівняння, майже стільки ж часу ЗС РФ контролювали Херсон — 254 дні.

За оцінкою "Гарбуза", операція була гарно спланована та себе виправдала. Росії довелося перекидати приблизно 50 тисяч бійців з резервів та інших напрямків, в тому числі "елітні" бригади морської піхоти та ПДВ, одних з найкращих операторів дронів.

Зазначається, що "елітні" підрозділи від звичайних відрізняє наявність військової техніки. Лише за GEOINT-даними, у Курській області вони залишили понад 500 одиниць брухту, і це — без урахування цивільних машин, використання яких замість військових побудує у ЗС РФ. Українські ж втрати в основному буди "цілком помірними" для такої операції.

Мапа Курської операції Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

"Ця операція показала нам як варто проводити наступальні операції. В умовах інформаційної тиші, реальної, а не дешевий фальш як у випадку з Запорізьким контрнаступом. В умовах прикриття наступаючих сил з повітря, і це я навіть не про авіацію. Скільки "крил" було збито розрахунками зенітних FPV? Багато, достатньо багато, щоб забезпечити угрупуванню безпечне пересування, але ненадовго", — пояснив автор поста.

Повідомляється, що українські сили могли б тривати території Курської області й далі, але вплинули два фактори — військовий і політичний. Росія знову перерізала головні логістичні артерії, і це змусило Україну виводити військових на Сумщину. Водночас ворожі бійці заходили у "майже пусті села", які за інших умов можна було б відбити.

У цьому полягає не лише головна причина відходу з багатьох населених пунктів, але й головна тактика РФ. Так само ворог діяв у Сіверськодонецьку, Бахмуті, Кураховому і Вугледарі. Те ж саме окупанти намагались провернути у Покровську і Куп’янську. Захоплення "у лоб" Росії давались не так швидко, як приклади — Вовчанськ, Торецьк та Часів Яр.

"В загальному — це успішна операція, вічна слава всім, хто віддав своє життя за Україну, вгризнувшись на територію ворога", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, у Forbes передали, що з Курської області РФ можуть проводити евакуацію найбоєздатніших українських бригад. Український співрозмовник розповів виданню, що його друзям вдалося уникнути оточення, але "сумно, що дійшло до цього".

Нардепка Мар'яна Безугла розкритикувала Курську операцію та звинуватила у відході військ головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. З її слів, воєначальник сам планував ці дії й контролював їх.