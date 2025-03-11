"Чому ми йдемо з Курщини": Безугла розкритикувала Сирського і похвалила Драпатого

Безугла вважає, що оскільки РФ не вдалося взяти Покровськ, вона кине всі сили на Курщину, а далі піде на Сумщину.

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Народна депутатка України Мар'яна Безугла розкритикувала операцію Сил оборони України в Курській області РФ і звинуватила у тому, що українські підрозділи відходять головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Про це вона написала в соцмережі.

Вона заявила, що операцію на території РФ планував безпосередньо Сирський і сам її ж контролював. Депутатка звинуватила головкома у тому, що йому не вдаються довгострокові планування, а утримання території Курщини обійшлося за рахунок українських територій.

"Лише шляхом подолання ряду інтриг і розгорнутої внутрішньої адвокаційної кампанії вдалося вирвати з "мстивих лап" Сирського бойову "білу ворону" — Драпатого, вмовити президента призначити його керувати фронтом. Але Драпатого не призначили командувачем Об’єднаних сил і не дали можливості стабілізувати всі напрямки в межах єдиної концепції. Йому доручили найскладніші та найбільш занедбані ділянки — Донецький і Харківський напрями. Курщину ж Сирський залишив собі", — написала депутатка.

Вона зауважила, що Драпатому вдалося стабілізувати фронт на Донеччині і навіть відкинути росіян із ключових точок на підступах до Покровська.

"Але що ж тоді робити загарбникам? Наближається 9 травня, і їм потрібно демонструвати перемоги. Покровськ їм уже не по зубах, тож вони переключилися на Курщину. Вони чудово знають всі слабкості Сирського, вивчили його напам’ять і зараз успішно добивають його особисті ініціативи. Далі росіяни планують зайти в Сумську область", — написала Безугла.

Вона висловилася за те, щоб Михайлу Драпатому дали можливість керувати всіма фронтами і тоді "ситуація була б зовсім іншою".

Нагадаємо, що 15 січня Безугла заявила про здачу позицій під Покровськом і закликала США не давати допомогу Україні.