"Почему мы уходим с Курщины": Безуглая раскритиковала Сырского и похвалила Драпатого

Безуглая считает, что поскольку РФ не удалось взять Покровск, она бросит все силы на Курщину, а дальше пойдет на Сумщину.

Related video

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая раскритиковала операцию Сил обороны Украины в Курской области РФ и обвинила в том, что украинские подразделения отходят главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского. Об этом она написала в соцсети.

Она заявила, что операцию на территории РФ планировал непосредственно Сырский и сам ее же контролировал. Депутат обвинила главкома в том, что ему не удаются долгосрочные планирования, а содержание территории Курщины обошлось за счет украинских территорий.

"Только путем преодоления ряда интриг и развернутой внутренней адвокационной кампании удалось вырвать из "мстительных лап" Сырского боевую "белую ворону" — Драпатого, уговорить президента назначить его руководить фронтом. Но Драпатого не назначили командующим Объединенными силами и не дали возможности стабилизировать все направления в рамках единой концепции. Ему поручили самые сложные и запущенные участки — Донецкое и Харьковское направления. Курщину же Сырский оставил себе", — написала депутат.

Она отметила, что Драпатому удалось стабилизировать фронт в Донецкой области и даже отбросить россиян с ключевых точек на подступах к Покровску.

"Но что же тогда делать захватчикам? Приближается 9 мая, и им нужно демонстрировать победы. Покровск им уже не по зубам, поэтому они переключились на Курщину. Они прекрасно знают все слабости Сырского, выучили его наизусть и сейчас успешно добивают его личные инициативы. Далее россияне планируют зайти в Сумскую область", — написала Безуглая.

Она высказалась за то, чтобы Михаилу Драпатому дали возможность руководить всеми фронтами и тогда "ситуация была бы совсем другой".

Напомним, что 15 января Безуглая заявила о сдаче позиций под Покровском и призвала США не давать помощь Украине.