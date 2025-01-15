Безуглая заявила о сдаче позиций под Покровском и призвала США не давать помощь Украине

Депутат призвала США требовать замену военного руководства в Украине и внедрение оборонного планирования, анализа проведенных действий и оценки их эффективности.

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Депутат Марьяна Безуглая обвинила командование ВСУ в сдаче позиций без боя на Покровском направлении, которые были специально оборудованы. Об этом она заявила в своем "Фейсбуке" и продемонстрировала это видео из российских пабликов.

"Покровское направление. Построенные ОВА фортификации, которые никто не использовал: ни одной гильзы, необжитые, просто сдали без боя россиянам. Заставляют людей впереди держать куст, но не формируют второй эшелон на уже готовых позициях. В результате несколько человек впереди погибают или убегают, а россияне захватывают все. Кто готовит Донецкую область к сдаче врагу? Администрация, которая работает там, где и как ей сказали, или генералы, которые игнорируют планирование обороны?", — задалась вопросом депутат.

По ее словам, недавно она побывала на линии фронта и обнаружила "километры таких позиций, которые стоят абсолютно пустые". В прифронтовых городах, пишет она, по домам ютятся "тактикульные" штабы, а одиночных бойцов отправляют вперед в поля и запрещают планировать отход. Она заявила, что США должны прекратить оказывать помощь Украине, пока руководство не "переосмыслит" проблемы в армии.

"Если наше руководство этого не слышит / не решается, обращаюсь к США как основному донору и союзнику: настаивайте на переосмыслении военного управления в украинской армии, не предоставляйте нам помощь без этого. Требуйте замену военного руководства, внедрения оборонного планирования, надлежащего планирования боевых операций, анализа проведенных действий и оценки их эффективности. Без вышеупомянутого нет смысла продолжать, что при таких обстоятельствах выглядит как утилизация", — написала она.

Марьяна Безуглая добавила, что украинцы могут и умеют бороться, но не могут побороть свою отсталую военную псевдоэлиту без помощи США.

Напомним, что ранее Фокус писал о других публикациях Марьяны Безуглой относительно ВСУ. 26 декабря у депутата произошел дистанционный конфликт с майором Робертом Бровди с позывным "Мадьяр" и с командиром батальона ударных БпАК "Ахиллес" Юрием Федоренко.