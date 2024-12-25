Безуглая с ее критикой взялась за Мадьяра, тот в ответ назвал ее "ковбыцей": детали

Майор Роберт Бровди призвал нардепа не вводить в заблуждение людей и заявил, что "Мадьяра" в политике не будет.

Related video

Депутат Марьяна Безуглая продолжает критиковать украинских военных. На этот раз она взялась за командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" Юрия Федоренко и командира 414 Отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем "Птицы Мадьяра" майора Роберт Бровди (позывной Мадьяр). Она обвинила их в политических амбициях.

По ее мнению, Юрий Федоренко сейчас строит свою политическую карьеру по классическому сценарию "героический красавчик в военной форме" и поэтому угождает генералам. Она заявила, что в подразделении "Ахиллес" было несколько взрывов, которые унесли жизни солдат, которые разбирали российские снаряды.

"Однако все это замяли и в отчетах подали как "прилет". Замяли благодаря связям, несмотря на то, что такие случаи привели к гибели людей. Когда ты дружишь с генералами, такое возможно", — сообщила Безуглая.

Также досталось "главному дронщику" Роберту Бровди "Мадьяру". Его Безуглая также обвинила в подготовке своей кандидатуры к выборам.

"Сырский, кстати, надеется продвинуть лояльного "Мадьяра" на должность командующего СБС. Также подход к созданию и раздуванию штабов дроновых подразделений заимствован из ошибочной практики бесконечного формирования сухопутных бригад вместо пополнения и развития уже существующих возможностей", — написала Безуглая.

Она снова вспомнила экс-главкома Валерия Залужного, которому приписала, что его продвигает на будущие выборы президента Виталий Кличко. Она затегала президента Владимира Зеленского, чтобы если он не видит всех очевидных провалов военного менеджмента, то чтобы он хотя бы обратил внимание на политические риски.

Роберт Бровди "Мадьяр" отреагировал на упреки Безуглой

Майор Роберт Бровди призвал нардепа не вводить в заблуждение людей и заявил, что "Мадьяра" в политике не будет. По его словам, когда война остановится, он найдет себе применение на определенный промежуток времени.

Отдельно Мадьяр отметил, что займется поиском информации о том, кто такая Безуглая и какова степень ее "зозулистости московитой".

"Ковбица, тупикнись. Теперь только так буду называть нардепа Марьяну Безуглую, которая работает на врага и ежедневно и еженощно ищет новые лица среди военных, чтобы облить их дерьмом. Ковбица у меня ассоциируется с мерзким и гадким", — сказал он.

Также он вступился за командира батальона беспилотных систем "Ахиллес" Юрия Федоренко, которого тоже в своей заметке упомянула Безуглая.

"Наш побратим, бесстрашный героический воин, который с первого дня войны построил, так же, как и мы, подразделение, которое на сегодня не покидает топ-10 в рейтингах по результативности среди 380 верифицированных подразделений БпЛА в Украине. Или вам госпожа ковбица напомнить, что этот рейтинг верифицируется Минобороны", — подчеркнул Мадьяр.

Далее он обвинил депутата в том, что она "за**ла" всех своей критикой и своим "черным ртом".

Напомним, что 23 декабря Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский мог"начать наступление" на команду аналитиков DeepState, которая предоставляет украинцам сведения о ситуации на линии фронта.