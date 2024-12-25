Безугла з її критикою взялася за Мадяра, той у відповідь назвав її "ковбицею": деталі

Майор Роберт Бровді закликав нардепку не вводити в оману людей і заявив, що "Мадяра" в політиці не буде.

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Депутатка Мар'яна Безугла продовжує критикувати українських військових. Цього разу вона взялася за командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" Юрія Федоренка і командира 414 Окремого полку ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра" майора Роберт Бровді (позивний "Мадяр"). Вона звинуватила їх у політичних амбіціях.

На її думку, Юрій Федоренко зараз будує свою політичну кар'єру за класичним сценарієм "героїчний красунчик у військовій формі" та через це догоджає генералам. Вона заявила, що в підрозділі "Ахіллес" було кілька вибухів, які забрали життя солдатів, що розбирали російські снаряди.

"Однак усе це зам'яли і в звітах подали як приліт. Зам'яли завдяки зв'язкам, попри те, що ці випадки призвели до загибелі людей. Коли ти дружиш із генералами, таке можливо", — повідомила Безугла.

Також дісталося "головному дронщику" Роберту Бровді "Мадяру". Його Безугла також звинуватила у підготовці своєї кандидатури до виборів.

"Сирський, до речі, сподівається просунути лояльного "Мадяра" на посаду командувача СБС. Також підхід до створення і роздування штабів дронових підрозділів запозичений із хибної практики безкінечного формування сухопутних бригад замість поповнення та розвитку вже наявних спроможностей", — написала безугла.

Вона знову згадала ексголовкома Валерія Залужного, якому приписала, що його просуває на майбутні вибори президента Віталій Кличко. Вона затегала президента Володимира Зеленського, щоб, якщо він не бачить усіх очевидних провалів військового менеджменту, то хоча б звернув увагу на політичні ризики.

Роберт Бровді "Мадяр" відреагував на закиди Безуглої

Майор Роберт Бровді закликав нардепку не вводити в оману людей і заявив, що "Мадяра" в політиці не буде. За його словами, коли війна зупиниться, він знайде собі застосування на певний проміжок часу.

Окремо "Мадяр" зазначив, що займеться пошуком інформації про те, хто така Безугла і який ступінь її "зозулистості московитої".

"Ковбиця, тупікнися. Тепер тільки так називатиму нардепку Мар'яну Безуглу, яка працює на ворога і щодня та щоночі шукає нові обличчя серед військових, щоб облити їх лайном. Ковбиця в мене асоціюється з мерзенним і гидотним", — сказав він.

Також він заступився за командира батальйону безпілотних систем "Ахіллес" Юрія Федоренка, якого теж у своєму дописі згадала Безугла .

"Наш побратим, безстрашний героїчний воїн, котрий з першого дня війни побудував, так само, як і ми, підрозділ, котрий на сьогодні не покидає топ 10 у рейтингах за результативністю серед 380 верифікованих підрозділів БПЛА в Україні. Чи вам, пані ковбице, нагадати, що цей рейтинг верифікується Міноборони", — наголосив "Мадяр".

Далі він звинуватив депутатку у тому, що вона "за**ла" всіх своєю критикою і своїм "чорним ротом".

Нагадаємо, що 23 грудня Безугла заявила, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський міг "почати наступ" на команду аналітиків DeepState, яка надає українцям відомості про ситуацію на лінії фронту.