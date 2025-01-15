Безугла заявила про здачу позицій під Покровськом і закликала США не давати допомогу Україні

Депутатка закликала США вимагати заміну військового керівництва в Україні та впровадження оборонного планування, аналізу проведених дій та оцінки їхньої ефективності.

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Депутатка Мар'яна Безугла звинуватила командування ЗСУ у здачі позицій без бою на Покровському напрямку, які були спеціально обладнанні. Про це вона заявила у своєму "Фейсбуку" і продемонструвала це відео з російських пабліків.

"Покровський напрямок. Побудовані ОВА фортифікації, які ніхто не використовував: жодної гільзи, необжиті, просто здали без бою росіянам. Змушують людей попереду тримати кущ, але не формують другий ешелон на вже готових позиціях. У результаті кілька людей попереду гинуть або тікають, а росіяни захоплюють усе. Хто готує Донецьку область до здачі ворогу? Адміністрація, яка працює там, де і як їй сказали, чи генерали, які ігнорують планування оборони?", — задалася питанням депутатка.

За її словами, нещодавно вона побувала на лінії фронту і виявила "кілометри таких позицій, які стоять абсолютно порожні". У прифронтових містах, пише вона, по хатах туляться "тактикульні" штаби, а поодиноких бійців відправляють вперед у поля і забороняють планувати відхід. Вона заявила, що США має припинити надавати допомогу Україні, поки керівництво не "переосмислить" проблеми в армії.

"Якщо наше керівництво цього не чує / не наважується, звертаюся до США як основного донора та союзника: наполягайте на переосмисленні військового управління в українській армії, не надавайте нам допомогу без цього. Вимагайте заміну військового керівництва, впровадження оборонного планування, належного планування бойових операцій, аналізу проведених дій та оцінки їхньої ефективності. Без вищезгаданого немає сенсу продовжувати, що за таких обставин виглядає як утилізація", — написала вона.

Мар'яна Безугла додала, що українці можуть і вміють боротися, але не можуть побороти свою відсталу військову псевдоеліту без допомоги США.

Нагадаємо, що раніше Фокус писав про інші публікації Мар'яни Безуглої щодо ЗСУ. 26 грудня у депутатки стався дистанційний конфлікт змайором Робертом Бровді з позивним "Мадяр" та з командиром батальйону ударних БпАК "Ахіллес" Юрієм Федоренком.