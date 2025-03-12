"Вгрызлись на территорию врага": почему Украина выводит силы из Курской области, — OSINT

Аналитики подчеркнули, что российские войска освобождают "почти пустые села", которые можно было бы отбить. Однако РФ успешно применила свою главную тактику, лишив ВСУ такой возможности.

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Украинские силы покидают Курскую область. Это было ожидаемо, вопрос лишь заключался в том, когда вывод войск будет происходить. Об этом 12 марта сообщили в OSINT-сообществе "Гарбуз".

Аналитики отметили, что в их "рабочем" окружении такого успеха не ожидали. Украине удалось удерживать контроль над районным центом Суджа в течение 218 дней. Для сравнения, почти столько же времени ВС РФ контролировали Херсон — 254 дня.

По оценке "Гарбуза", операция была хорошо спланирована и себя оправдала. России пришлось перебрасывать примерно 50 тысяч бойцов из резервов и других направлений, в том числе "элитные" бригады морской пехоты и ВДВ, одних из лучших операторов дронов.

Отмечается, что "элитные" подразделения от обычных отличает наличие военной техники. Только по GEOINT-данным, в Курской области они оставили более 500 единиц металлолома, и это — без учета гражданских машин, использование которых вместо военных построят в ВС РФ. Украинские же потери в основном были "вполне умеренными" для такой операции.

Карта Курской операции Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

"Эта операция показала нам как стоит проводить наступательные операции. В условиях информационной тишины, реальной, а не дешевый фальш как в случае с Запорожским контрнаступлением. В условиях прикрытия наступающих сил с воздуха, и это я даже не про авиацию. Сколько "крыльев" было сбито расчетами зенитных FPV? Много, достаточно много, чтобы обеспечить группировке безопасное передвижение, но ненадолго", — пояснил автор поста.

Сообщается, что украинские силы могли бы держаться территории Курской области и дальше, но повлияли два фактора — военный и политический. Россия снова перерезала главные логистические артерии, и это заставило Украину выводить военных в Сумскую область. В то же время вражеские бойцы заходили в "почти пустые села", которые при других условиях можно было бы отбить.

В этом заключается не только главная причина ухода из многих населенных пунктов, но и главная тактика РФ. Так же враг действовал в Северодонецке, Бахмуте, Курахово и Угледаре. То же самое оккупанты пытались провернуть в Покровске и Купянске. Захват "в лоб" России давались не так быстро, как примеры — Волчанск, Торецк и Часов Яр.

"В общем — это успешная операция, вечная слава всем, кто отдал свою жизнь за Украину, вгрызшись в территорию врага", — подытожили аналитики.

Напомним, в Forbes передали, что из Курской области РФ могут проводить эвакуацию самых боеспособных украинских бригад. Украинский собеседник рассказал изданию, что его друзьям удалось избежать окружения, но "печально, что дошло до этого".

Нардеп Марьяна Безуглая раскритиковала Курскую операцию и обвинила в отходе войск главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По ее словам, военачальник сам планировал эти действия и контролировал их.